Dschungelfinalist sorgt nach Horrorprüfung für unerwartete Fan-Reaktionen - das gab es im RTL-Camp noch nie

Manuel Flickinger musste sich im großen Dschungelfinale seiner größten Angst stellen.

Im Dschungelfinale warten bekanntlich echte Horror-Prüfungen auf die Stars. Dabei sorgte Manuel Flickinger nun für ein Novum während der RTL-Show und danach.

Südafrika - Schwindelerregende Höhen, enge Räume, bedrohliche Wildtiere oder einfach nur Ekel pur: Die Dschungelprüfungen bei „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ verlangen den Kandidaten in der Regel einiges ab. Getoppt wird das im großen Finale der Reality-Show meist nochmals, wenn sich die Promis ein letztes Mal ihren größten Ängsten stellen müssen. Was Manuel Flickinger nun aber erlebte und vor allem welche Reaktionen er in den sozialen Netzwerken hervorrief, damit hätten wohl nur die wenigsten in der Form gerechnet.

Dschungelcamp 2022: Diese Horrorprüfung erwartete Manuel Flickinger im großen IBES-Finale

Wer Dschungelkönig werden will, der muss Sterne holen - so hatte es zumindest in den vergangenen Finalsendungen von „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ immer den Anschein. Tatsächlich geben die verbleibenden Camper in ihrer letzten Prüfung dem Anschein nach stets ihr Bestes, um sich den Titel zu holen und gleichzeitig für ein schmackhaftes Abendessen fernab der eigentlichen „Dschungeldiät“ zu sorgen.

So wollte sich auch Manuel Flickiger im großen Dschungelfinale der aktuellen Staffel seiner größten Angst stellen und seine Aquaphobie endlich besiegen, als er in seiner Prüfung in einen beinahe randvoll gefüllten Wassertank hätte steigen sollen. Letztlich übermannte ihn die Angst aber doch, weshalb der Ex-“Prince Charming“-Kandidat nach kurzer Zeit aus seiner misslichen Lage befreien ließ. Somit ist Manuel der erste Kandidat, der ausgerechnet seine Finalprüfung abbrechen musste. Welche Reaktionen seitens der Zuschauer und seiner Fans er damit aber auslöste, gab es in der Reality-Show so wohl aber auch noch nie.

Ex-IBES-Kandidaten mit verheerendem Urteil nach Manuels misslungener Prüfung im Dschungelfinale

Dabei sind sich die, die es eigentlich wissen müssen, einig: „Es wird keiner Dschungelkönig, der eine Prüfung abbricht.“ Der Meinung ist zumindest Olivia Jones, die selbst auch bereits im Finale von „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus“ stand. „Deswegen hat Manuel leider verloren“, erklärt sie, weshalb Manuel sich die Chancen auf die IBES-Krone selbst verspielt hat. Der gleichen Meinung ist auch Prince Damien, denn der Dschungelkönig der vergangenen Staffel findet ebenfalls, diese eine Prüfung habe Manuel „tatsächlich das Genick gebrochen“.

Manuel Flickinger bricht Prüfung im Dschungelfinale ab - so unerwartet reagiert das Publikum

Wenn das die Experten schon so feststellen müssen, was sagen dann wohl erst die User im Netz? Immerhin ist man dort ja an Gehässigkeit und Spott gewöhnt. Für Manuel allerdings scheint das nicht mehr zu gelten, denn offenbar hat er nach seiner Teilnahme bei „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ die Herzen der Zuschauer im Sturm erobert. Denn anstatt sich über das Scheitern des Dschungelfinalisten lustig zu machen, sind die Nutzer überraschend verständnisvoll. „Wenn man Angst hat, muss man sich dafür nicht schämen, lieber Manuel“, heißt es beispielsweise auf Twitter. Weiter rechnen es die User dem nach dem IBES-Finale Drittplatzierten hoch an, dass er es dennoch versucht habe und sind der Meinung, Manuel hätte trotzdem Dschungelkönig werden sollen.

IBES 2022: Wer ist König des Dschungels?

Doch bei allem Lob für Manuel war es letzten Endes doch sein Mitcamper Filip Pavlovic, der sich die Dschungelkrone sichern konnte. Mit seinem Sieg in der RTL-Show erfüllte sich aber auch für jemand anderen ein Traum. Zuvor allerdings hatten so manche wegen eines heiklen Posts bereits gedacht, der Sieger der aktuellen Staffel habe schon lange vor deren Ende festgestanden. (lros)