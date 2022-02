Nach Dschungelcamp-Sieg von Filip Pavlović: Folgt nun das Liebes-Comeback mit Tara?

Von: Jennifer Kuhn

Tara Tabitha und Filip Pavlovic im Dschungelcamp © RTL+/RTL

Filip Pavlović ist Dschungelkönig. Doch nun wollen viele Dschungelcamp-Fans wissen, ob es ein Liebes-Comeback zwischen ihm und Tara Tabitha geben könnte.

Südafrika - Zwischen Tara Tabitha und Filip Pavlović knisterte es ordentlich - im Dschungelcamp turtelten die beiden Reality-TV-Stars ganz offensichtlich. Leichte Berührungen und intensive Gespräche bestätigten wohl, dass zwischen ihnen ein gegenseitiges Interesse herrscht. Doch es gab nicht immer rosige Tage, auch ihren plötzlichen Streit machten sie öffentlich. Der Grund für ihre Diskussionen: Tara offenbarte dem 27-Jährigen ihre Gefühle. Doch Filip selbst schien von der Aussage überfordert zu sein. Doch wie werden die Beiden aufeinander reagieren, nachdem sie sich jetzt einige Tage nicht gesehen haben? Tara äußerte sich kurz nach seinem Dschungel-Sieg im RTL-Interview.

Dschungelcamp 2022: Tara Tabitha und Filip Pavlović: Gibt es ein Liebes-Comeback beim Wiedersehen?

Nicht nur seine Begleitperson Serkan war völlig aus dem Häuschen, als sein bester Freund Filip Pavlović zum Dschungel-König gekürt worden ist. Auch Tara Tabitha zeigte sich überglücklich und ging mit Serkan gemeinsam in das Interview mit RTL-Reporter Maurice Gajda. Der Reality-Star freute sich riesig über den Sieg von Filip und kann es kaum erwarten ihn in wenigen Stunden wiederzusehen. „Von mir gibt es nur eine große Umarmung“, schmunzelte die 28-Jährige. Zu einem möglichen Liebes-Comeback äußerte sich der Reality-Star also nicht - noch nicht. In dem Interview gab Tara auch zu, dass sie ziemlich große Angst hatte, dass Filip nicht mehr als Dschungel-König aus der Show gehen würde. Schließlich sei Eric Stehfest ein starker Konkurrent gewesen.

Dschungelcamp 2022: Tara Tabitha und Filip Pavlović treffen in der Wiedersehens-Show aufeinander

In ihrer Instagram-Story repostete sie immer wieder Videos und Bilder von ihr und dem ehemaligen „Bachelorette“-Kandidaten. Mittlerweile haben Fans sogar einen eigenen Instagram-Account für die Beiden erstellt. Bahnt sich da wohl doch ein Liebes-Comeback an? Zumindest warten nun viele TV-Fans auf das große Wiedersehen Sonntagabend (6. Februar) um 20:15 Uhr bei RTL. „Ob Filip und Tara nochmal über ihre Nicht-Beziehung sprechen werden?“, fragte sich ein User auf der Social-Media-Plattform Twitter. Schließlich gab ihr Filip schon den Laufpass - eigentlich. Dennoch lässt es sich sich die 28-Jährige nicht nehmen, weiterhin viele Instagram-Storys von Filip zu posten.

Dschungelcamp 2022: Harald Glööckler provoziert nach IBES-Aus

Schon wenige Tage vor dem großen Dschungel-Finale zeigten Anouschka Renzi und Linda Nobat, dass sie es immer noch nicht sein lassen können, sich gegenseitig anzuzicken und anzufeinden. So diskutierten die ehemaligen Dschungelcamp-Kandidatinnen vor laufender Kamera während eines Interviews. Und auch Harald Glööckler provozierte nach seinem Dschungel-Aus - traurig war der Modedesigner nämlich gar nicht, als er das Camp verlassen musste. Vielmehr wirkte es, als würde sich der Designer trotz allem doch in gewisser Weise als Sieger des Reality-Formats sehen. „Für mich war das eine gute PR“, so Glööckler. „Außerdem habe ich seit 30 Jahren schon eine Krone, die mehr strahlt als die des Dschungels“ - ehrliche Worte des 56-Jährigen. Alle Neuigkeiten zur Show gibt es jetzt auch in unserem täglichen Dschungelcamp-Newsletter.