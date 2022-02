Dschungelcamp 2022: Gagen wohl enthüllt – Harald Glööckler bekommt zehn Mal mehr als der billigste Star

Wie viel Gage bekommen die Dschungelcamp-Kandidaten, wenn sie in der Show mitmachen? Und was passiert, bei einem Ausfall der Show? Die unglaublichen Details.

Köln/Südafrika - Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer von „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ stehen in den Startlöchern. Sie ziehen heute (Freitag, 21. Januar) ins offizielle Dschungelcamp in Südafrika ein. Es ist die 15. Staffel der erfolgreichen RTL-Show. Doch schon jetzt stellen sich viele Fans der Sendung die Frage, wie viel Gage die Dschungelcamp-Promis denn bekommen. Fakt ist: auch in diesem gibt es einen Preis-Unterschied von Kandidat zu Kandidat zwischen 50.000 Euro und 100.000 Euro. Ja, die Promis bekommen ihr Geld - doch was passiert mit der Gage, wenn ein Teilnehmer, wie derzeit Lucas Cordalis nicht antreten kann? Eine kniffelige Rechnung.

Dschungelcamp 2022: Harald Glööckler wohl Gagen-Spitzenreiter

Mehlwürmer essen, durch Höhlen, die voller Spinnen sind kriechen und nebenbei auch noch darauf achten, dass es sich keine Schlange im eigenen Dschungelbett gemütlich macht. Wer bei „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ mitmacht, beweist definitiv viel Mut. Die Frage, die sich viele IBES-Fans beim gemeinsamen TV-Abend mit Freunden und Familie wohl öfter gestellt haben: „Wie viel müsste man dir bieten, damit du beim Dschungelcamp mitmachen würdest?“ Auch die Promis bekamen diese Frage gestellt - und die Antwort ist: viel! So soll laut Informationen von focus.de Harald Glööckler mit 200.000 Euro der absolute Spitzenreiter unter den Promis sein. Dicht gefolgt von Musiker Lucas Cordalis mit geschätzt bis zu 175.000 Euro.

Die geschätzten Gagen der Dschungelcamp-Promis :

: Harald Glööckler: Bis zu 200.000 Euro

Lucas Cordalis: Bis zu 175.000 Euro

Tina Ruland: Zwischen 150.000 und 170.000 Euro

Anouschka Renzi und Eric Stehfest: Zwischen 80.000 und 120.000 Euro

Jasmin Herren, Janina Youssefian, Peter Althof und Filip Pavlovic: Zwischen 25.000 und 60.000 Euro

Linda Nobat, Tara Tabitha und Manuel Flickinger: Zwischen 15.000 und 40.000 Euro

*Die Werte beruhen auf Schätzungen, RTL äußerte sich zu den Gagen der Dschungelcamp-Promis bislang nicht

Dschungelcamp 2022: Was passiert mit der Gage von Lucas Cordalis?

Lucas Cordalis kann aufgrund seiner Corona-Infektion nicht am Dschungelcamp 2022 teilnehmen. Vor wenigen Tagen wurde der 54-Jährige positiv via PCR-Test auf das Virus getestet - bedeutet also, dass er vor Ort in Südafrika sich erstmal zehn Tage in Quarantäne begeben muss. Wo sich der Musiker angesteckt hat, ist bislang unklar. Sein Test sei aber in Deutschland noch negativ gewesen. Doch was passiert nun mit der kompletten Gage von Lucas Cordalis? Schließlich kann er zumindest nicht zum Start in der Dschungelshow dabei sein.

Die Gage eines Promis wird laut Bild-Information in vier Raten gezahlt. Die erste Rate gibt es bei der Unterzeichnung des Vertrags, die zweite Rate wäre dann zum Antritt der Show. Die letzten beiden Raten bekäme Lucas Cordalis aber nicht mehr, wenn er das Dschungelcamp nicht antreten würde. Laut weiteren Informationen der Bild-Redaktion bekäme der Musiker dann eine Gage von rund 40 Prozent. Doch das letzte Wort ist wohl auch in der RTL-Produktion noch nicht gefallen. Ob der 54-Jährige in den kommenden Tagen sein Dschungel-Comeback feiert, ist derzeit noch unklar*. *tz.de ist Teil von IPPEN.MEDIA