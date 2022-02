Dschungelcamp 2022: Start, TV-Termine, Kandidaten, Moderatoren, neuer Ort - alle Infos zur 15. Staffel

Von: Marcus Giebel

Im Januar läuft die 15. Staffel des Dschungelcamps bei RTL. Hier gibt es alle Infos zur Sendung: Start, TV-Termine, Ort, Kandidaten und Moderatoren.

München - Es ist längst zur beliebten Tradition geworden, dass das neue Jahr bei RTL mit einer neuen Staffel „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus“ - besser bekannt als „Dschungelcamp“ - beginnt. Wenn sich in Deutschland Kälte und Dunkelheit breitmachen, schwitzen zehn oder mehr Promis auf Senderkosten im australischen Dickicht. Und das nicht nur wegen der Hitze, sondern auch aufgrund der Ungewissheit, was sie dort erwarten wird.

In diesem Jahr wird jedoch nicht wie gewohnt „Down Under“ angesteuert, Ziel für die 15. Staffel ist Südafrika. Hintergrund sind die strengen Einreiseeinschränkungen in Australien infolge der Corona-Pandemie. Doch auch vom Südzipfel Afrikas gab es zuletzt alarmierende Nachrichten: Dort wurde erstmals die Omikron-Mutation festgestellt, die Wissenschaftler auf der ganzen Welt in Aufruhr versetzt. Von RTL hieß es dazu: „Für das Dschungelcamp wird weiter mit Südafrika geplant, aber natürlich unter Beobachtung der aktuellen Entwicklungen.“

Dschungelcamp 2022 in Südafrika: RTL will „Geschichte mit neuen Herausforderungen aufladen“

Es ist davon auszugehen, dass sich die Macher nicht von ihrem Plan abbringen lassen werden. In der Nähe des Kruger-Nationalparks soll das Promi-Lager aufgeschlagen werden.

RTL-Unterhaltungschef Markus Küttner zeigte sich nach seinen ersten Eindrücken von vor Ort „sehr positiv überrascht. Dass sich Südafrika auch wunderbar für IBES (Abkürzung für „Ich bin ein Star“) eignet, beweisen unsere australischen Kolleginnen und Kollegen bereits seit vielen Jahren erfolgreich. Und natürlich bietet uns der neue Kontinent mit seiner nicht minder gefährlichen Flora und Fauna auch viele Möglichkeiten, die Geschichte vom einfachen Promi zur Königin oder König des Dschungels mit neuen Herausforderungen aufzuladen.“

Neues Zuhause für das Dschungelcamp: „Bourke‘s Luck Potholes gehören zu den Sehenswürdigkeiten in Südafrika. © Bernd Weißbrod/dpa

Dschungelcamp 2022: Noch amtiert König Prince Damien - aber wie lange noch?

Wann genau der Startschuss fallen wird, war lange nicht bekannt. In der Regel richteten sich die Teilnehmer aber Mitte Januar häuslich im Dschungel ein. Wegen der Zeitverschiebung von zehn Stunden nach Australien wurden die täglichen Live-Sendungen immer recht spät - zumeist ab 22.15 Uhr - ausgestrahlt. Dann war es vor Ort bereits früher Morgen. Südafrika ist Deutschland allerdings nur um eine Stunde voraus, womit diesmal die Entscheidungen wahrscheinlich abends fallen werden - schließlich soll das Dschungelcamp ein Live-Event bleiben.

Dschungelcamp-Start 2022: Wann beginnt die 15. Staffel?

Wie üblich beginnt die neue Staffel an einem Freitag, womit im Jahr 2022 am 21. Januar die erste Folge ausgestrahlt wird. Das Finale steigt am dritten Samstag darauf, also am 5. Februar. Dann würde nach mehr als zwei Jahren der Nachfolger des amtierenden Dschungelkönigs Prince Damien gekürt werden. So lange „regierte“ zuletzt Ingrid van Bergen, die 2009 die vierte Staffel für sich entschied. Denn seit 2011 fand jährlich im Januar eine neue IBES-Ausgabe statt.

Dschungelcamp 2022: Alle Sendetermine im Überblick

Folge Datum Uhrzeit 1 Freitag, 21.01.2022 21.30 Uhr 2 Samstag, 22.01.2022 22.30 Uhr 3 Sonntag, 23.01.2022 22.15 Uhr 4 Montag, 24.01.2022 22.15 Uhr 5 Dienstag, 25.01.2022 22.15 Uhr 6 Mittwoch, 26.01.2022 22.15 Uhr 7 Donnerstag, 27.01.2022 22.15 Uhr 8 Freitag, 28.01.2022 21.30 Uhr 9 Samstag, 29.01.2022 22.15 Uhr 10 Sonntag, 30.01.2022 22.15 Uhr 11 Montag, 31.01.2022 22.15 Uhr 12 Dienstag, 01.02.2022 22.15 Uhr 13 Mittwoch, 02.02.2022 22.15 Uhr 14 Donnerstag, 03.02.2022 22.15 Uhr 15 Freitag, 04.02.2022 21.30 Uhr 16 (Finale) Samstag, 05.02.2022 22.15 Uhr 17 Sonntag, 06.02.2022 20.15 Uhr

Übrigens: Im Anschluss an jede Dschungelcamp-Folge läuft auf RTL die Sendung „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! Die Stunde danach“ mit Angela Finger-Erben und Olivia Jones.

Dschungelcamp 2022: Übersicht der bisherigen Sieger

Name Staffel Zeitraum Costa Cordalis (Schlagersänger) 1 Januar 2004 Désirée Nick (Unterhaltungskünstlerin) 2 Oktober/November 2004 Ross Antony (Sänger) 3 Januar 2008 Ingrid van Bergen (Schauspielerin) 4 Januar 2009 Peer Kusmagk (Moderator) 5 Januar 2011 Brigitte Nielsen (Schauspielerin) 6 Januar 2012 Joey Heindle (Sänger) 7 Januar 2013 Melanie Müller (Schlagersängerin) 8 Januar/Februar 2014 Maren Gilzer (Schauspielerin) 9 Januar 2015 Menderes Bagci (Unterhaltungskünstler) 10 Januar 2016 Marc Terenzi (Sänger) 11 Januar 2017 Jenny Frankhauser (Reality-TV-Star) 12 Januar/Februar 2018 Evelyn Burdecki (Reality-TV-Star) 13 Januar 2019 Prince Damien (Sänger) 14 Januar 2020

Dschungelcamp 2022: Pavlovic, Cordalis und Glööckler stehen schon lange als Kandidaten fest

Für die 15. Staffel standen schon frühzeitig drei Kandidaten fest. Reality-TV-Star Filip Pavlovic behauptete sich bei „Ich bin ein Star - Die große Dschungelshow“ und löste damit das „Goldene Ticket“. Außerdem machte Sänger Lucas Cordalis, Sohn des mittlerweile verstorbenen IBES-Premierensiegers Costa Cordalis, seine Teilnahme zeitig öffentlich. Gleiches gilt für den aus diversen TV-Formaten bekannten Modedesigner Harald Glööckler.

Der Weg der Sieger: Wie hier Jenny Frankhauser im Jahr 2018 stolzieren die Dschungelkönige und -königinnen ihrem Thron über eine mit rotem Teppich ausgelegte Brücke entgegen. © Stefan Menne/dpa

Inzwischen stehen auch die anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmer offiziell fest. Im Flieger ans Kap der Guten Hoffnung sitzen: Tina Ruland, Anouschka Renzi, Eric Stehfest, Christin Okpara, Manuel Flickinger, Linda Nobat, Janina Youssefian, Tara Tabitha und Peter Althof.

Besonders viel zu erzählen hat sicher Promi-Bodyguard Peter Althof, der unter anderem Michael Jackson, Michael Schumacher oder diverse Boxgrößen begleitete. Zudem bestätigte der als „Bachelor“ bekannt gewordene Paul Janke im Interview mit IPPEN.MEDIA eine RTL-Anfrage, ließ sich bezüglich seiner Entscheidung aber nicht in die Karten schauen. Weitere Namen, die mit dem Dschungelcamp 2022 in Verbindung gebracht wurden: Timo Berger (einst Event-Planer von Michael Wendler), Influencerin Lisha Savage, Unternehmerin Claudia Obert und „Bauer sucht Frau“-Kultkandidatin Narumol David.

Dschungelcamp 2022 bei RTL: Zietlow und Hartwich werden wieder von Dr. Bob unterstützt

Als Moderatoren sind wieder Sonja Zietlow und Daniel Hartwich am Start. Das Duo legt sich seit Jahren gegenseitig die Kalauer auf, als hätte es nie etwas anderes getan. Die einstige Talkshow-Moderatorin ist seit Staffel eins dabei, die RTL-Allzweckwaffe Hartwich stieß in Staffel sieben als Nachfolger des verstorbenen Dirk Bach dazu.

Eingespieltes Moderatoren-Duo: Für Sonja Zietlow und Daniel Hartwich heißt es diesmal Sprücheklopfen in Südafrika. © RTL / Stefan Gregorowius

In Südafrika wird auch Publikumsliebling Dr. Bob mitmischen. Der vom englischen Notfallmediziner Robert McCarron dargestellte Dschungel-Doc weist die Kandidaten vor jeder Prüfung ein und auf die Gefahren hin, außerdem ist er bei gesundheitlichen Beschwerden zur Stelle. (mg)