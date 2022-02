Dschungelcamp 2022: Sonja Zietlow stellt Anouschka Renzi zur Rede - „Wir haben das gesehen!“

Von: Julia Hanigk

Anouschka Renzi sorgt für Zündstoff im Camp. © RTL/RTL+

Anouschka Renzi ist inzwischen die letzte Frau im Dschungelcamp 2022. Als Tina Ruland rausgewählt wurde, veranstaltete sie einen Freudentanz.

Kruger-Nationalpark - Anouschka Renzi ist inzwischen die letzte verbliebene Frau im Dschungelcamp 2022. Absehbar war das aber nicht - denn wäre es nach ihr selbst gegangen, wäre die Schauspielerin schon längst aus dem Camp raus*.

Dschungelcamp 2022: Anouschka Renzi will nur raus

Bei der Verkündung am Montag (31.01.), als Renzi in der End-Auswahl mit Tina Ruland stand, machte sie deutlich, wie gerne sie das Camp verlassen möchte. Sie freute sich sehr, als sie auf die Wackler-Position gewählt wurde. „Ahhh, ich will raus hier“, tönte sie glücklich. Daniel Hartwich fragte nach: „Warum gehste denn nicht? Wegen der Kohle, wegen dem Vertrag?“ „Ja“, antworte sie und fügte an: „Weil ich doch nicht blöd bin.“ Wer sich nämlich freiwillig aus dem Camp holen lässt und den Satz „Ich bin ein Star - holt mich hier raus!“ ruft, bekommt seine Gage nicht.

Dschungelcamp 2022: Anouschka Renzi tanzt schadenfreudig bei Tina Rulands Aus

Am Ende traf es aber nicht Anouschka Renzi, sondern Tina Ruland. Darüber zeigte sich Renzi zuerst sehr enttäuscht. „Das tut uns für beide leid“, so auch Daniel Hartwich. Doch dann schwenkte ihre Laune plötzlich doch in (Schaden-)Freude um. Renzi stand vom Lagerfeuer auf, ging darum herum und jubelte mit einem Lächeln im Gesicht. Vor Glück setzte sie sich kurzzeitig auch auf Peter Althofs Schoß, der über so viel (Schaden-)Freude auch lachen musste.

Dschungelcamp 2022: Anouschka Renzi: „Das ist kein Hass“

Auf diese Szenen spricht sie auch Sonja Zietlow am nächsten Tag an, als sie nachfragt, wie es Renzi denn gehe. „Besser“, antwortet die. Zietlow entgegnet: „Hast ja gestern auch so einen ‚Ein-Mann-Ein Frau‘-Corso gemacht, als Tina gewählt wurde zum Auszug. Bist ja bisschen rumgehüpft, wir haben das gesehen!“

Anouschka Renzi bleibt erst stumm und lächelt. Dann sagt sie aber doch etwas: „Ich sag dazu gar nichts, weil das ist aus mir rausgekommen. Das ist kein Hass, überhaupt nicht. Es war einfach eine schreckliche Atmosphäre.“ Daniel Hartwich findet: „Das war auch nicht besonders nett, ehrlicherweise. Macht nichts.“

In der Vergangenheit waren Anouschka Renzi und Tina Ruland öfters aneinander gestoßen*. Unter anderem legte Renzi in einer Schimpftirade gegen Ruland los*, als sie bei einer Strafe des Senders versuchte zu schummeln. (jh)*tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA