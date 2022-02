Dschungelcamp 2022: Internes Gespräch zwischen Zietlow und Hartwich versehentlich ausgestrahlt

Daniel Hartwich und Sonja Zietlow moderieren das Dschungelcamp. © RTL/Stefan Menne/RTL+

Sonja Zietlow und Daniel Hartwich waren ungewollt mit einem Dialog live. Dabei ging es um eine Schalte und einen müden Produktionsmitarbeiter.

Johannesburg - Das sollte wohl eigentlich nicht veröffentlicht werden: Dem Sender RTL unterlief bei der Veröffentlichung einer Dschungelcamp-Folge eine kleine Panne.

Dschungelcamp 2022: Gespräch von Zietlow und Hartwich aus Versehen gesendet

Denn während die meisten Szenen der Promis aus dem Camp wie Prüfungen schon vorab aufgezeichnet und zusammengeschnitten werden, sieht man Daniel Hartwich und Sonja Zietlow live aus Südafrika. Auch die Verkündung, wer das Camp am Ende jeden Tages verlassen muss*, ist live. Während die Clips der Geschehnisse im Camp ausgestrahlt werden, hat das Moderatoren-Duo also eine kleine Pause. Nun geriet ein Schnipsel eines kleinen Pausen-Plausches an die Öffentlichkeit.

Wie die mehrere Medien wie die Bild übereinstimmend berichten, übertrug der Livestream auf RTL+ am Dienstagabend (01.02.22) statt der Nachrichten, die im linearen TV liefen, eine Plauderei zwischen Zietlow und Hartwich. Sie ist inzwischen nicht mehr aufrufbar. Bei der Nachrichten-Unterbrechung handelt es sich um das Format „RTL Direkt“, was unter den Zuschauern schon für Ärger sorgte*.

Dschungelcamp 2022: Für Hartwich ist das Timing „ein Rätsel“

Daniel Hartwich sprach über die Schalte. „Das wird mir ein ewiges Rätsel bleiben, wie man sowas timed. Und was eigentlich diese Menschen in der Sendeabwicklung so da machen, das werde ich in meinem Leben nie verstehen. Beim Radio verstehe ich das, beim Fernsehen raffe ich es nicht“, sagte der Moderator zu seiner Kollegin. Die antwortet daraufhin keck: „Weil du es nicht willst!“ Hartwich entgegnet: „Das ist nicht ganz korrekt. Ich habe mich auch beim Radio schon sehr für die technischen Details interessiert.“

Sonja Zietlow maßregelt, ein Produktionsmitarbeiter wird ungeplant namentlich bekannt

Zietlow muss lachen und fügt an: „Du hörst einfach nicht zu, nie hörst du zu, du hörst nie zu!“ - „Ja ... mag schon sein“, findet auch Hartwich. Ein Produktionsmitarbeiter namens Jonas schafft es namentlich auch noch in den Dialog, das die RTL+-Streamer zu hören bekommen. „Boah, der Jonas muss auch so sattarsch-müde sein. Wie sieht der aus? Der sieht immer top aus. Der hat heute Mittag schon, als ich gefragt habe, die wievielte Cola das ist, frustriert abgewunken.“ Und weiter: „Oh Gott, oh Gott, oh Gott, was machen wir nur mit diesen Menschen“, so Hartwich. *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA