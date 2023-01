Dschungelcamp 2023: Alle Sendetermine der 16. „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“-Staffel

Live, in der Wiederholung und bei RTL+

Am 13.01.2023 geht das Dschungelcamp auf RTL in die 16. Staffel. Unsere Übersicht zeigt, wann „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ live im Fernsehen läuft und wann die Wiederholungen ausgestrahlt werden.

Dungay/Köln – Das Dschungelcamp ist eine der beliebtesten Fernsehshows in Deutschland und bietet eine Menge Unterhaltung für die Zuschauer. In jeder Folge werden die Prominenten auf die Probe gestellt und müssen verschiedene Herausforderungen bestehen, um im Camp zu bleiben. Am Ende der Staffel wird dann der Dschungelkönig gekürt. Die 16. „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“-Staffel läuft vom 13. Januar bis zum 29. Januar.

+ Dschungelcamp-Moderatoren Sonja Zietlow und Jan Köppen © RTL/Ruprecht Stempell

Dschungelcamp 2023 live bei RTL schauen – Sendetermine und Uhrzeiten im Überblick

Wie gewohnt wird das Dschungelcamp live bei RTL ausgestrahlt. Nach 16 Folgen und dem anschließenden Finale treffen die Kandidaten der 16. „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“-Staffel dann zu guter Letzt im großen Wiedersehen aufeinander.

Folge 1: 13. Januar 2023 um 21:30 Uhr

Folge 2: 14. Januar 2023 um 22:15 Uhr

Folge 3: 15. Januar 2023 um 22:15 Uhr

Folge 4: 16. Januar 2023 um 22:15 Uhr

Folge 5: 17. Januar 2023 um 22:15 Uhr

Folge 6: 18. Januar 2023 um 22:15 Uhr

Folge 7: 19. Januar 2023 um 22:15 Uhr

Folge 8: 20. Januar 2023 um 21:30 Uhr

Folge 9: 21. Januar 2023 um 22:15 Uhr

Folge 10: 22. Januar 2023 um 22:15 Uhr

Folge 11: 23. Januar 2023 um 22:15 Uhr

Folge 12: 24. Januar 2023 um 22:15 Uhr

Folge 13: 25. Januar 2023 um 22:15 Uhr

Folge 14: 26. Januar 2023 um 22:15 Uhr

Folge 15: 27. Januar 2023 um 21:30 Uhr

Folge 16: 28. Januar 2023 um 22:15 Uhr

Finale : 29. Januar 2023 um 22:15 Uhr

: 29. Januar 2023 um 22:15 Uhr Das große Wiedersehen: 30. Januar 2023 um 20:15 Uhr

Dschungelcamp 2023 in der Wiederholung bei RTL schauen – Sendetermine und Uhrzeiten im Überblick

RTL wiederholt die Folgen der 16. Staffel des Dschungelcamps auch im Nachtprogramm (Änderungen sind vorbehalten).

Folge 1: 14. Januar 2023 um 01:25 Uhr / 04:35 Uhr

Folge 2: 15. Januar 2023 um 01:15 Uhr / 03:50 Uhr



Folge 3: 16. Januar 2023 um 01:00 Uhr / 04:50 Uhr

Folge 4: 17. Januar 2023 um 01:25 Uhr / 04:50 Uhr



Folge 5: 18. Januar 2023 um 01:25 Uhr / 04:50 Uhr

Folge 6: 19. Januar 2023 um 01:25 Uhr / 04:50 Uhr

Folge 7: 20. Januar 2023 um 01:25 Uhr / 04:50 Uhr

Folge 8: 21. Januar 2023 um 01:25 Uhr / 04:30 Uhr

Folge 9: 22. Januar 2023 um 01:15 Uhr / 03:50 Uhr

Folge 10: 23. Januar 2023 um 01:00 Uhr / 04:50 Uhr

Folge 11: 24. Januar 2023 um 01:25 Uhr / 04:50 Uhr

Folge 12: 25. Januar 2023 um 01:25 Uhr / 04:50 Uhr

Folge 13: 26. Januar 2023 um 01:25 Uhr / 04:50 Uhr

Folge 14: 27. Januar 2023 um 01:25 Uhr / 04:50 Uhr

Folge 15: 28. Januar 2023 um 01:25 Uhr / 04:00 Uhr

Folge 16: 29. Januar 2023 um 01:15 Uhr / 03:50 Uhr

Finale : 30. Januar 2023 um 01:15 Uhr / 04:20 Uhr

: 30. Januar 2023 um 01:15 Uhr / 04:20 Uhr Das große Wiedersehen: 30.01.2023 um 22:35 Uhr / 00:35 Uhr

Dschungelcamp 2023 bei RTL+ schauen – auch alte Staffeln abrufbar

Wer die Folgen des Dschungelcamps nicht live im Fernsehen verfolgen kann, hat die Möglichkeit, sie in der Mediathek von RTL+ (früher bekannt als TVNow) zu sehen. Dort stehen die Folgen der 16. „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“-Staffel entweder im Livestream parallel zur Ausstrahlung oder als Wiederholung zur Verfügung. Auch ein Großteil der vorangegangenen Staffeln ist dort abrufbar. Verwendete Quellen: rtl.de

Rubriklistenbild: © RTL/Ruprecht Stempell