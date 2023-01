„Wo ist Cosimo?“ Dschungelcamp-Fans vermissen ihren IBES-Favoriten

Von: Fabienne Schimbeno

Im Dschungelcamp galt Cosimo Citiolo eigentlich als der Favorit der diesjährigen Staffel. Doch seit einigen Tagen sieht man nur noch wenig von dem IBES-Star:

Cosimo Citiolo ist eigentlich der Spaßvogel der diesjährigen Staffel. Im Dschungelcamp sorgt er immer für einen Lacher, muntert andere mit seiner guten Laune auf. Doch seit einigen Tagen ist es ruhig um den Deutsch-Italiener geworden. Man sieht kaum mehr was von ihm, er zieht sich zurück, ist nur noch in wenigen Sequenzen zu sehen. Das fällt auch den Zuschauern bei RTL auf (hier alle Dschungelcamp-Sendetermine). MANNHEIM24 berichtet.

Dschungelcamp auf RTL: Cosimo zeigt sich ungewohnt emotional

Cosimo ist eigentlich ein lustiger Geselle. In Folge 5, zum Beispiel, führte er einen Rapgesang auf. Das fanden nicht nur die Zuschauer lustig, sondern auch die Teilnehmer bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ (übrigens: diese Dschungelcamp-Teilnehmer sind raus – oder noch dabei). Doch schon an Tag 11 gewährt Cosimo tiefe Einblicke in seine Gefühlswelt:

Zusammen mit Jana URKRAFT sitzt er am Weiher und plaudert über die Probleme in der Gesellschaft. Spielsucht, Hunger, das alles sind Dinge, die Cosimo umtreiben. „Wenn hier jemand sagt, wenn wir raus sind, gehen wir zusammen essen. Das stimmt nicht“, sagt er. „Ich weiß es. Ich war im Sommerhaus. Da waren auch Paare, da habe ich später beim Anschauen der Folgen gemerkt, dass die uns nur ausgenutzt haben“ (lies hier, wie Ex-Kandidat Manuel Flickinger auf Cosimos tiefe Einblicke im Dschungelcamp reagiert). Der ‚Checker vom Neckar‘ scheint müde. Das fällt auch den Fans auf:

„Wo ist Cosimo?“: Dschungelcamp-Fans vermissen ihren IBES-Favoriten

„Wo ist Cosimo?“, fragen sie unter einem aktuellen Beitrag, den die „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“-Instagram-Seite am Freitagabend (27. Januar) veröffentlicht. Die Fans vermissen ihren ‚Checker vom Neckar‘, sie wollen „mehr Cosimo-Content“. Doch schon im Verlauf der 15. Folge von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ gibt es etwas mehr vom ‚Checker vom Neckar‘ zu sehen:

Der IBES-Kandidat muss an an Tag 15 mit Jolina Mennen, IBES-Konkurrentin, in die Dschungelprüfung. Drei von sechs Sternen holen sie. Auf Instagram fallen die Kommentare zu der Leistung positiv aus: „Mega Leistung. Bei der krassen Prüfung“, schreibt etwa Marco Cerullo, Ex-Kandidat der 14. Staffel und Teilnehmer beim „Sommerhaus der Stars“ 2022. Die Fans sind begeistert von Cosimos und Jolinas Leistung: „Was für ne krasse Prüfung“, schreibt etwa eine Instagram-Userin. „Die beiden haben das phänomenal gemacht“. (So lief Cosimos Prüfung an Tag 3 im Dschungelcamp)

Kommt Cosimo noch aus dem Quark? Das ist zum Dschungelcamp-Teilnehmer bekannt

Im Dschungelcamp schüttet Cosimo derweil wieder sein Herz aus: „Ich bin Entertainer und mein Ziel ist es, Leute zu unterhalten“. Auf die Frage von Lucas Cordalis, was die größten Ängste der Dschungelcamp-Teilnehmer sind, reagiert der Deutsch-Italiener ziemlich angepisst. „Immer dieser Gedanke, ja, was ist wenn... Du die Treppe runterfällst? Dann denkst Du das schon und dann passiert‘s“.

Ob Cosimo im Dschungelcamp wieder mehr aus dem Quark kommt, bleibt offen. Fakt ist: Die Dschungelcamp-Fans sind mittlerweile schon etwas enttäuscht von ihrem IBES-Star: „Der Cosimo nervt doch einfach nur noch mit seiner Depri-Phase“, schreibt etwa eine Instagram-Userin. Das Finale vom Dschungelcamp rückt immer näher. (fas)