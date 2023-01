„Schmuggler von Murwillumbah“: Cosimo versucht Essen ins Dschungelcamp zu schleusen

Kurz vor Einzug

Pocket

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Sarah Isele schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Endlich ist es so weit: Das Dschungelcamp auf RTL startet! Doch der „Checker vom Neckar“ fällt bereits bei der Kontrolle negativ auf. Er versucht, Ware ins Camp zu schmuggeln:

Es läuft immer zu Anfang des Jahres und ist DAS Fernseh-Highlight des Winters: Das Dschungelcamp! Hier begeben sich zehn bis zwölf mutige Kandidaten in den australischen Dschungel und kämpfen in mehreren Challenges um die Dschungelkrone. Auch in diesem Jahr gibt es eine neue Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ auf RTL und die erste Folge läuft bereits am Freitag (13. Januar). Doch schon in der ersten Folge fällt Cosimo Citiolo negativ bei den „Camp-Behörden“ auf, wie Mannheim24 berichtet.

Dschungelcamp 2023: „Checkar vom Neckar“ möchte Essen schmuggeln

„Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ ist ein Reality-TV-Format, das auf dem britischen Vorbild „I‘m a Celebrity ... Get me Out of Here!“ basiert. Seit 2004 flimmert das Dschungelcamp über die Mattscheiben der deutschen Haushalte und gilt mittlerweile als Endstufe der Reality-Shows. In diesem Jahr läuft die 16. Staffel des Formats und viele fiebern schon dem Start der Sendung entgegen.

Der selbsternannte „Checkar vom Neckar“ Cosimo Citiolo ist in dieser Staffel einer der Kandidaten des Dschungelcamps. Doch bevor die Kandidaten in das Dschungel-Outfit schlüpfen, werden sie noch einmal von der „Camp-Behörde“ durchsucht. Bei der Durchsuchung von Taschen und Kleidungsstücken fällt auf: Cosimo versucht unerlaubte Ware in das Camp zu schleusen! Alle sind gespannt, was die erste Dschungelprüfung sein wird. Manuel Flickinger dagegen ist sich sicher: Diese Prüfung kommt als erstes auf die Kandidaten zu.

Dschungelcamp 2023: Cosimo wird beim Schmuggeln erwischt

Bei der Durchsuchung von Taschen und Kleidungsstücken werden bei Cosimo Citiolo gleich mehrere Sachen entdeckt. Eins nach dem anderen zieht die „Behörde“ Käsewürfel und einen Apfel aus Cosimos Rucksack. Schließlich zieht der „Checkar vom Neckar“ noch eine Banane aus einer Hose. So wird er schnell zum „Schmuggler von Murwillumbah“.

+ Cosimo wird im Dschungelcamp durchsucht. © RTL

Aufgrund dieses dreisten Versuchs, weiteres Essen ins Camp zu schleusen, wird Cosimo noch extra durchsucht: Er muss seine Hose komplett ausziehen und es wird seine Unterhose kontrolliert. Andere Kandidaten finden diese Aktion nur gerecht. Wie Lucas Cordalis, der sich bereits bei Instagram abgemeldet hat, sagt: „Ich finde es auch sehr gerecht, dass man ihn jetzt extra noch checkt“. Da hat wohl jemand Angst, im Dschungelcamp zu verhungern. Hoffentlich bleibt dies Cosimos einziges Vergehen!

Das Dschungelcamp 2023: Alle Infos zu Sendeterminen und Kandidaten

Die offizielle Sendung startet am 13. Januar 2023. Wenn Du auch keine Folge der beliebten Sendung verpassen willst, dann lies unbedingt in unserem Artikel nach, wann „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ auf RTL läuft: In einem Sammelartikel haben wir für Dich zusammengefasst, wann die nächste Folge vom Dschungelcamp im TV läuft – und wann Du sie im Stream und in der Wiederholung schauen kannst.

In unserem Ticker erfährst Du außerdem regelmäßig, wer das Dschungelcamp bereits verlassen musste – und wer noch eine Chance auf den Sieg hat. Es bleibt spannend! (rah)

Rubriklistenbild: © RTL