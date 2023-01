Nach Fremdgeh-Skandal: Daniela Katzenberger postet Familienfoto – mit Iris Klein

Drama abseits des Dschungelcamps

Abseits des Dschungelcamps ereignete sich ein Drama: Iris Klein wirft ihrem Mann Peter vor, sie im Hotel Versace betrogen zu haben. Daniela Katzenberger postete nun ein Familienfoto:

Es ist DER Skandal der diesjährigen Dschungelcamp-Staffel! Am Samstag (21. Januar) schockt Iris Klein, Mutter von Daniela Katzenberger, eine ganze Nation mit einer Nachricht: Ihr Mann Peter soll sie im Hotel Versace, wo die Dschungelcamp-Begleitungen untergebracht sind, mit Djamila Rowe-Begleitung Yvonne Woelke betrogen haben (hier alle Dschungelcamp-Sendetermine). Der Anfang 60-Jährige stritt alles ab, bei der „Stunde danach“ meldete er sich öffentlich zu Wort:

„Habe nichts gemacht“: Peter Klein streitet Dschungelcamp-Fremdgeh-Vorwürfe von Iris Klein ab

Eigentlich waren Peter und Iris Klein seit 20 Jahren ein Paar. Die beiden lernten sich in ihrem Heimatort Ludwigshafen am Rhein kennen. Eine glückliche Ehe vereinte das Paar, über Jahre hinweg tingelten sie durch die Reality-Shows dieses Landes (übrigens: Diese Dschungelcamp-Teilnehmer sind raus – oder noch dabei). Doch am Samstag (21. Januar) dann der Schock:

Iris Klein wirft ihrem Mann vor, sie ihm Hotel Versace betrogen zu haben. „Ich habe nichts gemacht“, beteuert Peter Klein abermals. In der „Stunde danach“, die noch am Samstagabend auf RTL lief, schüttete er sein Herz aus. „Ich habe meine Frau nicht betrogen, das würde ich nie machen“, sagte er sinngemäß in der TV-Show. Und auch Yvonne Woelke meint: „Da war nix!“.

Nach Dschungelcamp-Fremdgeh-Skandal: Daniela Katzenberger postet Familienfoto auf Instagram

Am Mittwoch (25. Januar) postet Daniela Katzenberger, Tochter von Iris Klein, ein glückliches Familienfoto auf Instagram: Zu sehen sind Daniela Katzenberger, Mama Iris, Töchterchen Sophia Cordalis und Schwester Jenny Frankhauser mit Mann und Baby. Die Familie guckt glücklich in die Kamera, nur eine scheint weniger gut gelaunt:

Iris Klein blickt Trübsal blasend in die Kamera. Ihre Augen wirken müde, ihre Hand hält sie am Kinn, so als sei sie gelangweilt. Die 55-Jährige scheint nicht begeistert, dass Daniela Katzenberger ein Foto macht, doch die Blondine nimmt direkt den Wind aus den Segeln:

+ Daniela Katzenberger mit Familie auf Mallorca. Das Foto postet sie am Mittwoch (25. Januar) in ihre Instagram-Story. (Fotomontage) © Screenshot Instagram/danielakatzenberger/Henning Kaiser/dpa/Montage HEADLINE24

Dschungelcamp-Fremdgeh-Skandal: Was will Daniela Katzenberger mit dem Familienfoto sagen?

Unter dem Beitrag kommentiert Daniela Katzenberger mit einem Herz. Eine kleine Botschaft, die eventuell Großes bedeuten kann. Markiert hat sie nur ihre Mama Iris. Jenny Frankhauser und ihr Freund besitzen ja eigentlich ebenfalls einen Instagram-Account, doch die beiden hält Daniela Katzenberger in dem Fall außen vor. Eine versteckte Botschaft für die Presse?

Was Daniela Katzenberger schlussendlich mit dem Post meint, ist unklar. Fakt ist: Die Blondine scheint mit dem Bild ein glückliches Familienleben vermitteln zu wollen und dass sie ihre Mama Iris trotz aller Umstände noch total liebt. Die ‚Katze‘ postet noch weitere Beiträge in ihre Story, die ein glückliches Familienleben repräsentieren, unter anderem ein Video, das sie von Iris Klein repostet, das Dani mit Jennys Baby im Arm zeigt. Noch am Sonntag (22. Januar) hatte Daniela Katzenberger klare Worte zum Dschungelcamp-Fremdgeh-Skandal rund um ihre Mutter Iris Klein gefunden. (fas)

Rubriklistenbild: © Henning Kaiser/dpa