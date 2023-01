Nach Post im Dschungelcamp: Daniela Katzenberger zeigt Originalbrief an Lucas Cordalis

Tag 13 bei IBES

Am Mittwoch (25. Januar) haben die Teilnehmer im Dschungelcamp auf RTL Briefe aus der Heimat bekommen. Daniela Katzenberger postete jetzt den Originalbrief an Lucas Cordalis:

Es war ein herzergreifender Moment, der sich da am Mittwochabend (25. Januar) auf RTL abgespielt hat. Im Dschungelcamp haben die Kandidaten ihre Briefe aus der Heimat bekommen. Dabei floßen die ein oder anderen Tränchen (diese Dschungelcamp-Teilnehmer sind raus – oder noch dabei). Lucas Cordalis wurde natürlich von seiner Frau Daniela Katzenberger kontaktiert. Der Brief an ihn war mehr als romantisch:

Dschungelcamp 2023: Lucas Cordalis erhält Liebesbrief von seiner Daniela Katzenberger

Schon seit dem 13. Januar 2023 werden wieder neue Folgen „Dschungelcamp“ auf RTL ausgestrahlt. An Tag 13 wird‘s richtig romantisch (hier alle Dschungelcamp-Sendetermine). Lucas Cordalis erhält den Brief, den er von seiner Frau Daniela Katzenberger geschrieben bekommen hat. Darin steht: „Hallo, meine griechische Power-Peperoni, jetzt bist Du schon viel zu lange von zuhause weg und trotzdem erwische ich mich oft dabei, wie ich aufs Handy schaue. (...) Wenn Du nach Hause kommst, kümmere ich mich erstmal um die verloren gegangenen Kilos und dann um die griechische Cannelloni. Deine bekloppte Frau. Liebe Grüße von unserem Muckele Sophia“ (der ganze Liebesbrief an Lucas Cordalis im Dschungelcamp). Lucas Cordalis ist sichtlich gerührt:

„Oh, Dankeschön!“, sagt er live im TV, während er mit den Tränen kämpft. Doch jetzt gibt es Einblicke, die es vorher so noch nie gegeben hat. Daniela Katzenberger postet auf Instagram den Originalbrief, den sie an Lucas geschrieben hat. Darin steht:

Daniela Katzenberger schreibt Dschungelcamp-Lucas Cordalis Liebesbrief: So sieht er aus

„Hallo meine griechische Power-Peperoni. Jetzt bist du schon so lange von zu Hause weg und trotzdem erwische ich mich oft dabei, wie ich aufs Handy schaue und guck, ob du vielleicht angerufen hast, naja, dann ruf ich halt für dich an, wie auch die ganze Family *lach*. Wir sind unglaublich stolz auf dich und vor allem Sophia. Jedes mal wenn sie dich im TV sieht, fangen ihre Augen an zu leuchten. Ich hoffe, dass dich deine Mitcamper noch oft in die Prüfung wählen, denn dann ist garantiert, dass etwas zu Essen in die Schüssel kommt. Du hast sowieso vor nix Schiss, wie ein richtiger Cordalis. Wenn du nach Hause kommst, kümmere ich mich erstmal um die verloren gegangenen Kilos und dann um die griechische Cannelloni. Deine bekloppte Frau. Liebe Grüße von unserem Muckele Sophia“.

Daniela Katzenberger scheint sich richtig Mühe bei ihrem Brief gegeben zu haben. Überall im Text sind kleine Herzchen verteilt, die Handschrift verleiht dem Ganzen eine persönliche Note. Daniela Katzenberger postet auf Instagram „Mein Original-Brief an Lucas“, dahinter setzt sie ein rotes Herz, ganz unten ist Lucas Cordalis‘ Instagram-Profil markiert und der Hashtag #Dschungelcamp gesetzt.

+ Der Brief, den Daniela Katzenberger an ihren Mann Lucas Cordalis im Dschungelcamp schrieb (Fotomontage) © Screenshot Instagram/danielakatzenberger/Marius Becker/dpa/Montage HEADLINE24

Liebesbrief im Dschungelcamp: So reagiert Lucas Cordalis auf die Zeilen seiner Frau

Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis sind bereits seit neun Jahren ein Paar. Die beiden lernten sich bei den Dreharbeiten zu „The Biggest Loser“ auf Sat.1 kennen. Damals waren sie die Begleitpersonen ihrer jeweiligen Elternteile Costa Cordalis (†75) und Iris Klein. Die Promis wollten in der Show abspecken, bei Daniela und Lucas funkte es derweil im Hotelzimmer.

Im Dschungelcamp sind Lucas und Daniela das erste Mal so richtig getrennt. Auf den Brief, den Lucas Cordalis am Mittwoch (25. Januar) von seiner Frau erhielt, antwortet er: „Zu wissen, dass sie an mich denken, stolz sind, vor allen Dingen meine Tochter, das bedeutet mir wirklich sehr, sehr viel“. Daniela Katzenberger und Sophia Cordalis schauen sich die Sendung von zuhause aus an, es hat einen Grund, warum Daniela Katzenberger Dschungelcamp-Teilnehmer Lucas Cordalis nicht nach Australien begleitet hat. (fas)

