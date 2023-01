Vor Staffelende: Manuel Flickinger sicher – diese Kandidaten sind im Dschungelcamp-Finale

Von: Fabienne Schimbeno

Im Dschungelcamp auf RTL geht es mit großen Schritten aufs Finale zu. Manuel Flickinger, Ex-Kandidat und Celebrity, weiß schon jetzt, wer in der letzten Folge zu sehen sein könnte:

Das Dschungelcamp auf RTL erfreut sich seit Jahren großer Beliebtheit. Millionen von Zuschauern schalten alljährlich ein, wenn es wieder heißt, mehr oder minder prominente Kandidaten bei ihrem Alltag im Dschungel zu beobachten. Auch in diesem Jahr gibt es wieder eine neue Staffel (hier alle Dschungelcamp-Sendetermine). Seit Beginn ist einiges passiert. Diese Kandidaten sind Stand 26. Januar noch im Camp:

Dschungelcamp auf RTL: Diese Kandidaten sind nach Folge 13 noch dabei

Das Dschungelcamp auf RTL läuft bereits seit dem 13. Januar 2023 auf dem Privatsender. Zwölf mutige Stars haben sich zu Anfang auf den Weg nach Australien gemacht, um die besondere Aufgabe des Dschungels auf sich zu nehmen. An Tag 13 muss wieder einer der Kandidaten das Camp verlassen (diese Dschungelcamp-Teilnehmer sind raus – oder noch dabei). Cecilia Asoro trifft es am Ende der Sendung, die 26-Jährige hat von den Zuschauern zu wenige Stimmen bekommen, um weiterhin im Dschungelcamp zu bleiben.

„Ich bin sehr traurig, natürlich“, sagt Cecilia Asoro in einem Interview mit RTL. Die 26-Jährige hätte bereits gespürt, dass es für sie an Tag 13 eng werden könnte. Doch die ehemalige „GNTM“-Kandidatin blickt auch positiv auf die Zeit zurück: „Die Erfahrung, die ich da erlebt habe, das macht mich happy. (...) Ich gehe mit einem lachenden und einem weinenden Auge“. Damit sind jetzt noch sieben Kandidaten im Camp: Für Lucas Cordalis, Claudia Effenberg, Cosimo Citiolo, Gigi Birofio, Papis Loveday, Jolina Mennen und Djamila Rowe ist es immer noch möglich die Krone zu holen. Doch wer von ihnen könnte am Ende ins Finale ziehen? MANNHEIM24 hat mit seinem Promi-Reporter Manuel Flickinger gesprochen und eine Einschätzung abgeholt:

„Größtes Potenzial“: Diese Kandidaten ziehen laut Manuel Flickinger ins Dschungelcamp-Finale

„Ich glaube, dass Djamila Rowe, Lucas Cordalis und Papis Loveday ins Finale 2023 ziehen“, sagt Manuel Flickinger im Gespräch mit MANNHEIM24. Der 34-Jährige war 2022 selbst Kandidat beim Dschungelcamp auf RTL. In Sachen „Ich bin ein Star“ kennt er sich aus und kann eine Einschätzung geben. „Ich glaube einfach, dass die drei das größte Potenzial haben, von den Zuschauern ins Finale gewählt zu werden“. Dafür gäbe es auch gute Gründe, wie Manuel Flickinger im Gespräch mit MANNHEIM24 erklärt:

„Die Djamila, zum Beispiel, das ist so eine Herzliche“, sagt er im Gespräch mit MANNHEIM24. Der 34-Jährige ist ganz begeistert von der Dschungelcamp-Kandidatin, die auch schon bei anderen Reality-Formaten mitgewirkt hat. „Ich glaube, dass der Zuschauer das auch sieht und ihr deshalb seine Stimme gibt“, meint Manuel Flickinger, der bereits vor Staffelstart eine Einschätzung abgegeben hatte, wer Dschungelkönig 2023 werden könnte, weiter. Der 34-Jährige hat aber auch eine klare Tendenz, wer das Dschungelcamp-Finale 2023 auf keinen Fall antreten könnte:

Dschungelcamp 2023: Diesen Kandidaten sieht Manuel Flickinger auf keinen Fall im Finale

„Der Gigi, den seh ich überhaupt nicht im Finale“, sagt er im Gespräch mit MANNHEIM24. Der Deutsch-Italiener habe es sich nach seinem Bolo-Drama im Dschungelcamp verbockt. „Der hat sich da so echauffiert, sich dauernd über diese Lüge von Claudia Effenberg aufgeregt. Das könnte dem Zuschauer echt zu viel werden, irgendwann reicht‘s“, meint Manuel Flickinger.

Wer das Dschungelcamp-Finale schlussendlich antreten wird, steht noch in den Sternen. Fakt ist: Dieses Jahr wird es eine Dschungelcamp-Folge mehr geben als in den Jahren zuvor. MANNHEIM24 verrät, wann das Dschungelcamp-Finale 2023 auf RTL ausgestrahlt wird. (fas)