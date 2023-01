„Für IBES geboren“: Gigi wird nach Dschungelprüfung zum Fan-Favoriten

Von: Jonas Erbas

Die 16. Dschungelcamp-Staffel ist erst wenige Tage alt. Einige RTL-Zuschauer haben ihren Favoriten allerdings unlängst auserkoren. Gigi Birofio steht bei ihnen nach seiner Dschungelprüfung hoch im Kurs.

Murwillumbah – Noch ist nicht abzusehen, wer das Dschungelcamp 2023 als glorreicher Gewinner verlassen wird, doch der ein oder andere RTL-Zuschauer dürfte nach den ersten Tagen bereits seinen Favoriten gefunden haben. Die große Überraschung der 16. „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“-Staffel ist bisher für viele allerdings fraglos „Ex on the Beach“-Teilnehmer Gigi Birofio (23), der sein laszives Lotterleben gegen den knallharten Dschungelalltag eintauschte – und dabei bislang gar keine so schlechte Figur abgibt!

Unterhaltsame Dschungelcamp-Überraschung – Gigi Birofio mischt „Ich bin ein Star“ seit Tag eins auf

So wirklich schlau wird wohl keiner der Dschungelcamp-Kandidaten aus Gigi Birofio, denn das Verhalten, welches der 23-Jährige an den Tag legt, wirft Folge um Folge nur mehr Fragen auf: Wie selbstverständlich knabberte er etwa an den Haaren von Mitcamperin Cecilia Asoro (26) oder furzte an Tag vier (16. Januar), als er zur Dschungelprüfung musste, ungeniert die Moderatoren Sonja Zietlow (54) und Jan Köppen (39) an.

Bei den Dschungelcamp-Zuschauern steht Gigi Birofio derzeit hoch im Kurs. Der 23-Jährige sorgt seit Tag eins für beste Unterhaltung (Fotomontage) © RTL/Stefan Thoyah

Die Aufgabe selbst meisterte Gigi Birofio allerdings sowohl mit Bravour als auch einem erstklassigen Entertainmentfaktor. An der Seite von GNTM-Model Tessa Bergmeier (33), die sich am Vortag mit dem Dschungelcamp-Kamerateam angelegt hatte, holte der liebestolle Italiener immerhin sieben von zwölf Sternen. Dafür legte er sich unter anderem mit Schlangen und einem Mini-Krokodil an, fluchte währenddessen mehrsprachig und offenbarte, sich die Schuhe erst seit Kurzem selbst schnüren zu können. Herrlich!

Das sind die bisherigen Dschungelcamp-Gewinner: Costa Cordalis Désirée Nick Ross Antony Ingrid van Bergen Peer Kusmagk Brigitte Nielsen Joey Heindle Melanie Müller Maren Gilzer Menderes Bağcı Marc Terenzi Jenny Frankhauser Evelyn Burdecki Prince Damien Filip Pavlović

Dschungelcamp-Zuschauer feiern Gigi Birofio – wird der IBES-Star neuer Dschungelkönig?

Bei vielen RTL-Zuschauern kann Gigi Birofio dank seiner Unterhaltungsqualitäten ordentlich Pluspunkte sammeln. Während auf Twitter zu Dschungelcamp-Zeiten (alle Dschungelcamp-Sendetermine 2023) traditionsgemäß viel gelästert wird, ist das Feedback zu dem 23-Jährigen vergleichsweise positiv: Gigi sei „für IBES geboren“, heißt es in einem Tweet, ein anderer meint: „Ach, ich mag Gigi einfach. Der ist authentisch und labert einfach, was er denkt. Ohne viel zu taktieren oder so ein Quatsch.“ Seine Chancen auf die Krone dürften damit gestiegen sein. „Ich hoffe, dass er Dschungelkönig wird“, liest man in mehreren Kommentaren.

Der „Ex on the Beach“-Star wird in den kommenden Folgen weiterhin die Gelegenheit haben, sich als Nachfolger von Dschungelkönig Filip Pavlović (28) ins Spiel zu bringen. Bei der kommenden Dschungelprüfung am Dienstag (17. Januar) muss Gigi allerdings aussetzen: Das Rennen machte Jana Pallaske (43). Während im RTL-Format regelmäßig gelacht werden darf, kommt es ebenso regelmäßig zu dramatischen Szenen: Dschungelcamp-Star Djamila Rowe (55) offenbarte zuletzt ihre schwere Kindheit, in der sie Hunger leiden musste. Verwendete Quellen: „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ (RTL/RTL+; Staffel 16, Folge 4), twitter.com, rtl.de