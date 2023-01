Foto zeigt: So sah Dschungelcamperin Jolina Mennen vor ihrer Geschlechtsumwandlung aus

Von: Fabienne Schimbeno

Jolina Mennen nimmt 2023 beim Dschungelcamp auf RTL teil. Vor ihrer Geschlechtsumwandlung lebte die heute 30-Jährige als Mann. Ein Foto auf Instagram zeigt, wie sie früher aussah:

Es ist DAS TV-Highlight im Jahr! Seit dem 13. Januar 2023 laufen wieder neue Folgen „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ auf RTL. Zwölf Promis leben für mehr als 14 Tage im australischen Dschungel. Dabei gibt es nur ein Ziel: Die Krone nach Hause holen und König oder Königin des Dschungels werden, wie MANNHEIM24 berichtet.

Dschungelcamp 2023: Kandidatin Jolina Mennen war mal ein Mann!

Seit 2004 werden mittlerweile Staffeln von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ auf RTL ausgestrahlt. Das Format erfreut sich dabei großer Beliebtheit. Erst an Tag 1 der neuen Staffel auf RTL spielte „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ Riesen-Quoten ein! Mit dabei sind in diesem Jahr auch Stars wie Jolina Mennen:

Jolina wurde am 3. September 1992 in Bremen geboren. Sie ist als Influencerin und Transgender bekannt. In Folge 2 von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ offenbart sie ihre Transition [körperliche Geschlechtsangleichung, Anmerk. d. Red.]: „Waaaas? Du warst ein Typ? Du hattest mal einen Penis?!“, fragte Dschungelcamp-Kandidat Gigi Birofio daraufhin ganz unglaubwürdig. Doch wie sah Jolina eigentlich vor ihrer Geschlechtsumwandlung aus?

Wie sah Dschungelcamperin Jolina Mennen vor ihrer Geschlechtsumwandlung aus? Foto zeigt es

Auf Instagram gibt es ein Foto, das die 30-Jährige vor ihrer Geschlechtsumwandlung zeigt. Jolina steht hier leicht bekleidet vor der Kamera. Auf einem Bild links sieht man sie als Mann, in Unterhose, mit dem Handy in der Hand, das ein Spiegelselfie von dem Transgender macht. Rechts auf einem weiteren Bild ist Jolina als Frau: Vollbusig, die Brustwarzen mit der Hand bedeckt, das Gesicht geschminkt, die Haare offen und lang.

Unter die Foto-Collage schreibt Jolina: „TRANS DAY OF VISIBILITY“. Das Foto wurde am 31. März 2021 auf Instagram gepostet. Es ist der Tag, an dem es um mehr Sichtbarkeit und den Kampf gegen Diskriminierung transsexueller Menschen geht. Jolina hat eine klare Botschaft an ihre Follower: „Auch wenn wir in den letzten Jahren schon viel erreicht haben, sind wir von Gleichberechtigung leider immer noch weit entfernt“. Das möchte Jolina mit ihrem Post ändern und setzt damit ein Statement!

„War drei, vier Jahre alt“: Jolina Mennen erzählt im Dschungelcamp, wie es zu ihrer Transition kam

Die Fans feiern sie derweil für ihre Offenheit und den Mut, sich als Mann früher zu zeigen: „Wahnsinn. Wie kann man nur so eine wunderschöne Veränderung vollziehen“, schreibt etwa eine Instagram-Userin. Eine andere meint: „Ohne Witz, ganz anderer Mensch, voll schön, Respekt an dich für deine Veränderung“. Manuel Flickinger, Ex-Kandidat und Celebrity, ist übrigens auch ganz begeistert von Dschungelcamperin Jolina Mennen!

Im Dschungelcamp erzählt Jolina derweil, wie es zu ihrer Geschlechtsumwandlung kam: „Ich war drei, vier Jahre alt und saß mit meiner Mama in der Badewanne und habe sie gefragt, wann wir uns um das Problem zwischen meinen Beinen kümmern“, sagt sie. Mit 19 habe sie noch als Mann gelebt, als sie dann die Fotos von ihrer Hochzeit mit ihrem Mann Flori gesehen hat, dachte sie sich, sie muss etwas ändern: „Das war für mich der Punkt, an dem ich gesagt habe, dass ich meine Transition anfangen muss“, so die heute 30-Jährige. (fas)