„WER ruft für Lucas an?“ Dschungelcamp-Fans sauer über Entscheidung kurz vorm Halbfinale

Von: Fabienne Schimbeno

Am Freitag (27. Januar) musste wieder ein Kandidat das Dschungelcamp auf RTL verlassen. IBES-Fans sind derweil sauer und fordern das Aus von Lucas Cordalis:

Es ist doch zum Auswachsen! Erst wollen Dschungelcamp-Fans Lucas Cordalis draußen sehen, dann sind sie wieder nett zu ihm und dann doch wieder nicht. Ja, was nun?! Am Freitag (27. Januar) steht die nächste Entscheidung beim Dschungelcamp auf RTL an. Papis Loveday muss die Staffel kurz vor Ende verlassen. Seine Mitcamper sind sehr traurig (diese Dschungelcamp-Teilnehmer sind raus – oder noch dabei), wie MANNHEIM24 berichtet:

Papis Loveday muss das Dschungelcamp an Tag 15 verlassen – Teilnehmer traurig

Es war eine Entscheidung mit der sicherlich keiner gerechnet hätte. Papis Loveday muss das Dschungelcamp auf RTL verlassen. Zu wenige Zuschauer haben für den gebürtigen Senegaler angerufen (hier alle Dschungelcamp-Sendetermine). „Mir geht‘s gut, dass ich jetzt die Sonne sehe, aber enttäuscht bin ich ein bisschen“, sagt Papis im Interview mit RTL. Der 46-Jährige hatte eigentlich erwartet ins Finale zu kommen, die Dschungelkrone hatte er auch schon auf seinem Kopf gesehen. „Aber die Zuschauer haben entschieden“, sagt er, „sechster Platz zu sein, ist für mich eine große Ehre“. Im Camp war die Enttäuschung derweil groß:

Jolina brach in Tränen aus, „oh nein“, sagte sie, als ihr Lieblings-Mitcamper gehen musste. „Ich kann nicht glauben, dass Du gehst“, so die 30-Jährige sinngemäß. Auf Instagram bricht derweil ein Shitstorm aus, Fans sind sauer über den Rauswurf und fordern stattdessen das Aus für Lucas Cordalis (Wir erinnern uns: Noch nach Folge 14 hatte sich plötzlich eine Kehrtwende beim Lucas Cordalis-Bashing unter den Dschungelcamp-Zuschauern eingependelt):

Dschungelcamp-Aus für Papis Loveday – Fans sauer: „WER ruft für Lucas an?“

„Boah, dass Leute ehrlich auf diese Opferrolle von Lucas reinfallen“, schreibt etwa ein User. „Papis hat es mehr verdient zu bleiben als Lucas“. „Wenn Lucas gewinnt, ist das Ding gescriptet“, meint ein anderer. Eine weitere fragt derweil: „Aaaaalter, WER ruft für Lucas an?“. Die Kommentare unter dem Beitrag zum Rauswurf von Papis Loveday auf der offiziellen „Ich bin ein Star“-Instagram-Seite sind eindeutig:

Fans fordern den Rauswurf von Lucas Cordalis, sie können den Schlagerstar nicht länger sehen. Doch ein Ex-Trash-TV-Teilnehmer hat sogar eine logische Erklärung für Lucas‘ ständiges Weiterkommen:

Dschungelcamp-Weiterkommen für Lucas Cordalis: Ex-Trash-TV-Teilnehmer mit Erklärung

„Unterschätzt nicht die riesige Fanbase von fast allen aus Lucas‘ Familie und dazu noch das Drama, was da gerade passiert“, schreibt Andrej Mangold. Der 36-Jährige war 2019 „Der Bachelor“ auf RTL. Noch vor Staffelstart wurde der ehemalige Trash-TV-Teilnehmer als heißer Kandidat für das Dschungelcamp 2023 gehandelt. Auf Instagram schreibt er weiter: „Da sind sicher genug dabei, die ihm (Lucas) gerade deshalb den Sieg gönnen... ich sehe aber andere ganz klar vor ihm!“.

Hmm, ob diese Theorie stimmt und Lucas am Ende Dschungelkönig wird, bleibt natürlich fraglich. Fakt ist: Bei den Katzenbergers geht gerade abseits des Dschungelcamps die Post ab: Iris Klein soll nach dem Fremdgeh-Drama schon ihre Sachen gepackt haben, ein mögliches Ehe-Aus bei den Kleins wird heiß diskutiert. Daniela Katzenberger ist derweil fertig mit den Nerven: Auf Instagram schüttet sie ihr Herz aus: „Hier ist die Hölle ausgebrochen“, so die ‚Katze‘. (fas)