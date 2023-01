Fiese Lästerattacke im Dschungelcamp: Lucas Cordalis zieht über Cosimo her

An Tag 16 im Dschungelcamp wird‘s wieder hitzig: Lucas Cordalis zieht über Mitstreiter Cosimo her. Was der Schlagerstar über den ‚Checker vom Neckar‘ zu sagen hat:

Hmm, ganz schön miese Kiste! Lucas Cordalis scheint sich bereits in das nächste Fettnäpfchen zu setzen. An Tag 16 im Dschungelcamp auf RTL zeigt er sich wieder von seiner ‚besten‘ Seite. Im Gespräch mit Jolina Mennen zieht er über Cosimo her. Der 55-Jährige hat einiges zu bemängeln. Im Gespräch zieht er ordentlich vom Leder – und macht sogar eine krasse Bemerkung, wie mannheim24.de berichtet.

Dschungelcamp auf RTL: Lucas Cordalis zieht über Cosimo her

Lucas galt eigentlich als Favorit der diesjährigen Dschungelcamp-Staffel. Im Vorfeld hatten viele ihn schon mit der Krone gesehen. Doch schon seit einigen Tagen zeigt sich Lucas Cordalis nicht von seiner besten Seite: Er zieht über seine Mitcamper her (diese Dschungelcamp-Teilnehmer sind raus – oder noch dabei), macht ständig irgendwelche Dramen. Dschungelcamp-Zuschauer sind schon sauer und fordern das Aus von Lucas Cordalis. Im Gespräch mit Jolina sagt er folgendes:

„Irgendwas ist da im Busch, was ihn auch nervt“. Lucas und Jolina lassen die letzten Tage von Cosimo Revue passieren. Der ‚Checker vom Neckar‘ zeigt sich von einer ungewöhnlichen Seite. Er zieht sich zurück, ist nicht mehr so gut drauf wie am Anfang. Dschungelcamp-Fans vermissen ihren IBES-Favoriten schon. Im Gespräch mit Jolina analysiert Lucas Cordalis:

Lucas Cordalis zieht im Dschungelcamp über Cosimo her: „Erinnere mich...“

„Manchmal denke ich, dass er befürchtet, dass seine Außenwahrnehmung nicht so gut ist. Dass er sich da Sorgen macht“. Lucas Cordalis hinterfragt die Psyche von Cosimo Citiolo. Der 55-Jährige befasst sich intensiv mit Cosimos Verhalten der letzten Tage. Jolina hat darauf aber nur zu sagen: „Ja gut, jetzt ist eh vorbei“. „Ja, jetzt ist es ein bisschen spät, darüber nachzudenken“, findet auch Lucas. Doch der 55-Jährige kann es nicht sein lassen, das Thema weiter durchzukauen:

„Ich erinnere mich an seinen Anfang, wo er nur fröhlich war“, sagt Lucas. Im Dschungeltelefon meint er: „Cosimo ist einer, der oft negativ denkt, zieht dann seine Tristesse durch bis ultimo. Und dann macht es auf einmal ‘Schnapp‘ und Cosimo ist wieder angeknipst, dann legt er wieder los mit seinen Stories, mit seinen Gesten, mit seinem Lachen – ha ha ha ha ha“. Lucas kann es nicht lassen über den ‚Checker vom Neckar‘ herzuziehen. Doch dann sagt er einen Satz, den Dschungelcamp-Fans vermutlich wieder die Kinnlade runterfallen lässt:

„Sehe mich mit der Dschungelkrone“: Lucas Cordalis über potenziellen Dschungelcamp-Sieg

„Ich würde nicht sagen, dass ihm jetzt auf den letzten Meter so das Benzin ausgeht“, so der 55-Jährige, „aber er sagt immer, das ist so schwer und die letzten Tage tun so weh“. „Ein Dschungelkönig muss dschungeltauglich sein“, sagt Lucas Cordalis. „In meinem Kopf sehe ich ehrlich gesagt mich mit der Dschungelkrone und nicht jemand anderen“, so der Schlagerstar.

Autsch, okay. Abseits vom Dschungelcamp ist derweil die Hölle los: Fans waren über die Entscheidung im Dschungelcamp am Freitag (27. Januar) ziemlich sauer. Auf Instagram forderten sie mal wieder das Aus von Lucas Cordalis. (fas)