Dschungelcamp auf RTL: Zuschauer fordern Aus von Lucas Cordalis

Im Dschungelcamp auf RTL hat Lucas Cordalis nicht gerade den besten Stand. Lesen Sie hier, warum Zuschauer jetzt sein Aus fordern:

Lucas Cordalis ist nicht gerade der beliebteste Teilnehmer beim Dschungelcamp 2023. Der Schlagerstar wurde anfänglich eigentlich als Favorit gehandelt. Doch seit geraumer Zeit ist es laut um den 55-Jährigen geworden. Fans sind genervt von seinem Auftreten bei „IBES“, am Anfang hatten sie es noch bemängelt, dass er so wenig Sendezeit bekommt. In Folge 12 dann der nächste Aufreger.

MANNHEIM24 verrät, warum Dschungelcamp-Fans das Aus von Lucas Cordalis fordern.

Lucas Cordalis zählt zu den 12 Promi-Kandidaten fürs Dschungelcamp 2023. Eigentlich würde der 55-Jährige gerne in die Fußstapfen seines verstorbenen Vaters treten, doch die Fans könnten ihm da einen Strich durch die Rechnung machen. (fas)