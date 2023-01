Dschungelcamp: Barbara Schöneberger lästert mit Jan Köppen über Outfits von Sonja Zietlow

Von: Jonas Erbas

Kurz vor seinem Dschungelcamp-Debüt ging es für Jan Köppen in Barbara Schönebergers Podcast. Dort wurde auch die Outfitwahl von RTL-Kollegin Sonja Zietlow thematisiert – inklusive einiger Seitenhiebe!

Hamburg – Normalerweise ist es ja Dschungelcamp-Moderatorin Sonja Zietlow (54), die bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ (IBES) mit pikanten Pointen und beleidigenden Bemerkungen über die Kandidaten herzieht. Nun muss die RTL-Größe allerdings selbst einstecken: In ihrem „barba radio“-Podcast lästert Barbara Schöneberger (48) munter über den Kleidungsstil der 54-Jährigen. Pikant: Als Gast ist ausgerechnet Sonja Zietlows neuer IBES-Kollege Jan Köppen (39) mit von der Partie.

Dschungelcamp-Moderator Jan Köppen im Talk mit Barbara Schöneberger – Lästereien gegen Sonja Zietlow

Bevor Jan Köppen am 13. Januar sein Dschungelcamp-Debüt beging (alle Dschungelcamp-Sendetermine 2023), gastierte der RTL-Moderator im Talk mit Barbara Schöneberger. Als Nachfolger von Daniel Hartwich (44), der „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ 2022 nach zehn Jahren verließ, steht dem 39-Jährigen eine anspruchsvolle Aufgabe bevor. Zuspruch gab es immerhin direkt von der Podcast-Gastgeberin selbst: „Dass die dich gefragt haben, finde ich super: Wen hätte man sonst fragen sollen?“, so die 48-Jährige.

In Folge 218 ihres „barba radio“-Podcasts hatte Barbara Schöneberger den neuen Dschungelcamp-Moderator Jan Köppen zu Gast – und ließ es sich trotzdem nicht nehmen, mit einem Seitenhieb gegen dessen RTL-Kollegin Sonja Zietlow auszuteilen (Fotomontage) © Eventpress/Future Image/Imago

Mit einer Frage brachte sie Jan Köppen dann schließlich richtig zum Lachen – obwohl seine Dschungelcamp-Kollegin bei dieser nicht wirklich gut davonkam: „Wovor hast du mehr Angst: Vor der langen Reise, vor den Menschen, für die man sich ja teilweise verantwortlich fühlt oder vor den Outfits von Sonja Zietlow?“, fragte Barbara Schöneberger den 39-Jährigen. Der antwortete souverän, konnte sich einen Seitenhieb aber ebenfalls nicht verkneifen: „Denen passe ich mich ja an! (...) Das ist das Schöne an Sonja – da fragt man sich bestimmt von außen: Was hat die da an?“

Barbara Schöneberger lästert über Outfits von Dschungelcamp-Star Sonja Zietlow – Jan Köppen stimmt zu

Doch Sonja Zietlows auffälliger Kleidungsstil ist inzwischen fast so etwas wie ihr Markenzeichen, fand zumindest Neu-Kollege Jan Köppen: „Das ist halt Sonja – anders will ich dich auch gar nicht sehen und so kennt man die!“. Dem konnte und wollte auch Barbara Schöneberger nicht widersprechen, wenngleich ihre Wortwahl etwas drastischer ausfiel: „Ich würde die gar nicht erkennen, wenn die was Gutes anhätte. Ich will diese Paillettentunika haben und diese 90er-Jahre-Hose.“ Fast etwas bewundernd pflichtete der Dschungelcamp-Moderator bei: „Die zieht das knallhart durch!“

Nachdem die Stilfrage geklärt war, gab es dann doch noch lobende Worte: „Die ist ja so eine Rakete. Ich habe die letztens auch hier in der Sendung gehabt. Die macht ja nichts auch einfach nur so“, staunte Barbara Schöneberger. Die Münchnerin empfindet Sonja Zietlow als Person, der alles gelinge, was diese anpackt. Weitaus unfreundlicher geht es derzeit im Dschungelcamp selbst zu: Claudia Effenberg (57) beschimpfte eine Mitkandidatin zuletzt als „Assi-Tante aus dem Ghetto“. Verwendete Quellen: „barba radio“-Podcast (Folge 218 mit Jan Köppen), rtl.de