„Werde Sendung nicht mehr schauen“: RTL-Zuschauer sauer, weil Daniel Hartwich aufhört

Von: Alica Plate

Daniel Hartwich steigt bei IBES aus - Zuschauer sauer © dpa | Stefan Gregorowius/RTL / Stefan Menne

Das Entsetzen nach der Bekanntgabe, dass Daniel Hartwich beim Dschungelcamp aufhören wird, ist riesig! Etliche Zuschauer drohen sogar schon jetzt damit, die Staffel im nächsten Jahr zu boykottieren. Im Netz machen sie ihrer Wut Luft.

Köln - Wird nun das nächste RTL-Format zum Quoten-Flop? Nach dem Aus von Dieter Bohlen bei „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) boykottierten etliche Zuschauer die Castingshow, was sich auch an den Einschaltquoten bemerkbar machte. Nun scheint die nächste Show in Gefahr zu sein.

Es war der Schock am 08. Februar: Daniel Hartwich hört bei „Ich bin ein Star, holt mich hier raus“ (IBES) als Moderator auf! Sieben Jahre lang gehörte er neben Kollegin Sonja Zietlow zu dem TV-Format und sorgte mit seinen flotten Sprüchen für jede Menge Lacher. Doch die 17. Staffel war die letzte. Dschungelcamp ohne Daniel - für etliche Zuschauer eine schlimme Vorstellung, weshalb sie damit drohen, die Sendung nicht mehr zu schauen, wie extratipp.com berichtet.

Nach Daniel Hartwichs IBES-Aus drohen Zuschauer das Format zu boykottieren

Ohne Daniel Hartwich, ohne mich - genauso scheinen es die Zuschauer zu sehen. Denn bereits kurz nach der Bekanntgabe, drohen sie im Netz das TV-Format ohne den Moderator zu boykottieren:

„Ohne Daniel macht das ganze keinen Spaß mehr. Er ist für mich der beste Moderator, den es zurzeit gibt. Egal welche Show er moderiert, es wird nie langweilig. Es war schon traurig genug, dass er beim Supertalent von Chris Tall ersetzt wurde“, macht eine Zuschauerin ihrer Wut auf Facebook Luft. „Ich werde dann nicht mehr mir die Sendung anschauen, ist ja dann nichts mehr los ohne Daniel“, schaltet sich ein anderer ein, während ein dritter meint: „Ich glaube, ohne ihn wird die Show viel weniger Quoten bekommen, denn gerade die super Moderation von Sonja und Daniel macht die Hälfte der guten Show aus, manchmal sogar mehr und das so rüber zu kriegen, kann man nicht lernen!“

Nach der Verkündung von Daniel Hartwichs IBES-Aus ist der Aufschrei im Netz groß © Facebook

Ganz schön viel Gegenwind, ob somit auch dieses Format im nächsten Jahr in ein Quotentief fallen wird? Wir sind gespannt!