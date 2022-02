„Angetrunken“: Daniel Hartwich trinkt während Moderation vom Dschungelcamp ganze Flasche Wein

Von: Sarah Wolzen

War Daniel Hartwich im Dschungelcamp wirklich angetrunken? Der IBES-Moderator nippte ziemlich häufig am Wein. Bei der Verkündung verrät er sogar, dass er zu tief ins Glas geschaut hat.

Mpumalanga, Südafrika - Es ist Tag 12 im Dschungel und wie schon die ganze Staffel von „Ich bin ein Star - holt mich hier raus“ (hier gibt es alle News auf der Themenseite) über, birgt auch dieser Tag so manche Überraschung. Ist es sonst eher Aufgabe der Stars, die IBES-Zuschauer zu unterhalten, war es diesmal Daniel Hartwich (43), der für Aufsehen sorgte. Denn der Moderator schien an diesem Tag ein wenig zu tief ins Glas geblickt zu haben, wie tz.de* berichtet.

Daniel Hartwich RTL-Moderator Geboren 18. August 1978 Dschungelcamp seit 2013 Auszeichnung Deutscher Comedypreis für IBES

Daniel Hartwich trinkt bei Dschungelcamp-Moderation Wein

Dass die Anmoderationen des kongenialen Paares Sonja Zietlow (53) und Daniel Hartwich nicht unbedingt ernst zu nehmen sind, ist für IBES-Fans keine Neuigkeit. Die Sprüche der beiden funktionieren meist auf mehreren Ebenen und stammen aus den Federn der Autoren Micky Beisenherz (44) und Jens Oliver Haas (55).

Ob die Idee, dass Daniel Hartwich sich während der Show das ein oder andere Glas Wein gönnt, auch im Script stand, ist nicht bekannt. Dass der 43-Jährige jedoch immer wieder am Weisswein nippte, konnten die Dschungelfans allerdings im TV beobachten. Ebenso, dass er im Laufe der Sendung immer alberner agierte.

Daniel Hartwich gönnt sich im Dschungelcamp das ein oder andere Gläschen Wein © RTL

Hat Daniel Hartwich das Dschungelcamp wirklich angetüdelt moderiert?

Gleich nach 20 Minuten sieht man Daniel Hartwich bereits im Baumhaus hinter einer aufgebauten Bar stehen und sich aus einer Flasche ein Glas einschenken. „Mmm, eine 2022er Mpumalanga Spätlese, was für ein herrlicher Jahrgang“, erklärt er, während er den Zuschauern zuprostet. Im Laufe der Folge füllt er ein Glas nach dem anderen.

Als am Ende der Sendung die Verkündung (von der Dschungel-Fans sehr begeistert waren) ansteht, wirkt Daniel Hartwich so, als sei in der Flasche tatsächlich Weisswein gewesen und nicht etwa Apfelsaft. Sonja sei „echt im Labermodus“, erklärt er deren gute Laune. Er hingegen habe nur eine Möglichkeit gehabt: „Ich musste Wein trinken.“ - Und zwar „eine ganze Flasche“, fügt seine Kollegin hinzu.

Als Sonja mal kurzzeitig etwas vergisst, will Daniel wissen: „Sag mal bist du besoffen, oder bin ich besoffen?“ Da gucken auch die Dschungel-Stars ziemlich irritiert. Für Verwunderung hatte bereits die Dschungelprüfung von Manuel Flickinger (33) und Eric Stehfest (32) gesorgt. Zu der waren Sonja und Daniel nämlich gar nicht erst erschienen. „Aus Gründen“, wie sie nun anteasern, ohne diese jedoch anzuführen.

Ob es daran gelegen hat, dass Daniel zu tief ins Glas geschaut hat, bleibt der Phantasie der Zuschauer überlassen. Daniel Hartwich behauptet es zumindest. Die Folge beendet er mit den Worten: „Angetrunken in der Verkündung - ich glaube mehr kann ich nicht erreichen in dieser Show.“

Dschungelcamp-Moderator Daniel Hartwich besoffen im Dienst?

Ob Daniel Hartwich tatsächlich einen sitzen hatte, oder ob es sich dabei um einen Clou der Autoren Beisenherz und Haas gehandelt hat, wird wohl ein Geheimnis der IBES-Crew bleiben. Dass es im Dschungelcamp auch mal zu Aussetzern kommt, beweist auch Folge 13. Hier hatte Daniel Hartwich über einen RTL-Kollegen gelästert, während das Mikrophon noch an war. *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA