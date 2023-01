Dschungelcamp-Stars Djamila und Cosimo gehen zusammen baden – im Ekel-Tank

Von: Madlen Trefzer

Schon der zwölfte Tag im Dschungelcamp... Während die Stars immer schlanker, immer hungriger und offener werden, gehen Djamila Rowe und Cosimo Citiolo zusammen baden – im Tank des Grauens.

Die 12. Folge „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ Keiner musste am Tag zuvor das Dschungelcamp verlassen. Jana URKRAFT packt am Lagerfeuer über ihre schlimme Zeit in Hollywood aus, Djamila gesteht die große Bolognese-Lüge und Cosimo Citiolo verweigert wegen eines Plastikkrokodils das Abendessen. Die Dschungelcamp-Stars wählen ihn Djamila und Cosimo Citiolo in die Dschungelprüfung „Wall of Shame“. Hier hast Du alle Dschungelcamp-Sendetermine auf einen Blick.

Sendung Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! oder: Dschungelcamp Erstausstrahlung 9. Januar 2004 (Deutschland) Autoren Micky Beisenherz, Jens Oliver Haas, Jörg Uebber Sender RTL Television Format Deutsche Reality-Show

Dschungelcamp-Kollegen Djamila und Cosimo gehen baden im Ekel-Tank – die Dschungelprüfung wird knallhart

Djamila verdreht schon vor dem Start der Prüfung die Augen, nachdem sie erblickt, was sich hinter ihr befindet… Die beiden Dschungelcamp-Stars müssen sich innerhalb von 60 Sekunden wie bei einem Memory-Spiel 16 typische australische Bilder einprägen, wie Mannheim24 berichtet. Diese werden dann umgedreht und den beiden Prüflingen werden zu den Bildern entsprechende Fragen gestellt. Erinnern sich pro Runde beide Kandidaten richtig, wo welches Motiv versteckt ist und zu welcher Frage es als Antwort passt, gibt es einen Stern.

Cosimo und Djamila treten bei der Dschungelprüfung an. © RTL

Liegen sie jedoch falsch, landen sie entweder in einem Ekel-Tank, der sich vor ihnen befindet, oder werden mit Fleischresten, Dschungel-Schleim, Fisch-Innereien oder Melasse übergossen. Als Cosimo die um den Tank liegenden Gedärme erblickt, vergleicht er sie mit seinen… naja… Hämorriden. „Schön, dass wir das jetzt alle wissen“, sagt Sonja Zietlow. Erfahre hier, wie sich Lucas, Papis und Gigi bei ihrer letzten Dschungelcamp-Prüfung schlagen.

Die Dschungelcamp-Stars fangen gut an und stürzen ruckartig ab – in den stinkenden Ekel-Tank

In neun Runden werden ihnen insgesamt 18 Fragen gestellt – und 9 Sterne gibt es zu gewinnen. Die erste Frage geht an Djamila: „Hinter welcher Zahl verbirgt sich die australische Flagge?“ „Elf“, verkündet Djamila die richtige Antwort. „Was steckt hinter der Drei?“ „Dr. Bob“, ruft Cosimo erfreut. Beide haben richtig geantwortet und den ersten Stern damit sicher. So gut geht es aber nicht weiter... Erfahre hier, wer im Dschungelcamp noch dabei und wer raus ist.

Mehrfach landen beide in den stinkenden Wassertanks oder werden von oben mit diversen Dschungelüberraschungen überschüttet – zum Beispiel mit „lecker, Fischinnereien“, wie Dschungelcamp-Moderator Jan Köppen freudig verkündet. Auch ein paar Gedärme plumpsen auf die beiden herab. Immer und immer wieder. Am Ende hat es mit dem Kurzzeitgedächtnis nur für zwei Sterne gereicht. Djamila fängt an zu weinen und Cosimo nimmt sie in den Arm und versucht sie aufzumuntern.

Nach der Prüfung das große Geständnis: Dschungelcamp-Star Djamila Rowe packt aus

Als die Dschungelprüfung „Wall of Shame“ offiziell beendet ist, stehen die beiden Dschungelcamp-Stars vor den ekligen Tanks, in denen sie noch eben badeten. „Möchtest Du Cosimo über irgend etwas aufklären?“ fragt Sonja Zietlow. Und Djamila packt aus: „Als Claudia und ich gestern auf der Schatzsuche waren“, fängt sie an, Cosimo an zu erzählen, „da wurde uns keine Bolognese angeboten, das musst Du wissen...“, sagt Djamila. Cosimo scheint diese Information absolut locker aufzunehmen.

Später, auf dem Weg zurück ins Dschungelcamp zeigt sich Djamila schon etwas lebendiger. Sie hat die lausigen zwei Sterne wohl verarbeitet. „Wir haben es durchgezogen. Und das ist das was zählt“, sagt Djamila zu ihrem Dschungelcamp-Kollegen. Hier kannst Du nachlesen, warum Cosimo im Dschungelcamp bedrückt ist. (mad)