Drastische Änderungen bei IBES: RTL kürzt das Dschungelcamp

Am 19. Januar startet das Dschungelcamp in eine neue Runde. Nachdem die ersten Kandidaten schon bekannt sind, überrascht RTL jetzt mit einer drastischen Änderung.

Australien – Auch Staffel 17 von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ hält ab 19. Januar wieder alles, was Trash-Fans lieben, bereit: Ungeziefer, Ekel-Prüfungen und unverblümten Promi-Krach. Allerdings gibt es auch eine drastische Änderung: Einige der Dschungelcamp-Folgen der beliebten RTL-Show fallen deutlich kürzer aus.

Darum sind einige Dschungelcamp-Folgen kürzer

Wie „DWDL.de“ berichtet, strahlt RTL die Folgen am 21. und 28. Januar nur in verkürzter Form aus. Die Live-Übertragung aus dem australischen Dschungel beginnt an diesen Tagen bereits um 20:15 Uhr, nach 40 Minuten ist um 20:55 Uhr dann aber schon wieder Schluss. „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! Die Stunde danach“ wird an den beiden Abenden nur bei RTL+ gestreamt.

Über den Grund dürften sich Sportfans freuen: Zeitgleich zum Dschungelcamp laufen an den beiden Sonntagen die Play-offs der US-amerikanischen Football-Profiliga NFL, der Kölner Sender strahlt die Spiele aus. Am 21. Januar ist die „Divisional Round“ zu sehen und eine Woche später die „Conference Championships“.

Kürzere Dschungelcamp-Folgen: Aber RTL sorgt für Ausgleich

Mit einer „IBES“-Auftaktfolge in Extralänge sorgt RTL aber für einen kleinen Ausgleich zu den verkürzten Shows. Die erste Folge am 19. Dezember startet ebenfalls bereits um 20:15 Uhr statt wie früher üblich um 21:30 Uhr und ist mit drei Stunden Sendezeit die bisher längste Episode der Show. Auch am 20. Januar startet die zweite Folge bereits zur Primetime und sendet zwei Stunden live aus dem australischen Busch.

Die Dschungelcamp-Moderatoren Jan Köppen und Sonja Zietlow laden zur neuen Staffel ab dem 19. Januar ein. © picture alliance/dpa/RTL | Pascal Bünning

An den Wochentagen startet das Dschungelcamp allerdings immer erst um 20:15 Uhr. Im Anschluss an jede Folge strahlt RTL dann jeweils „Die Stunde danach“ mit Angela Finger-Erben (43) und Olivia Jones (54) aus. Am 4. Februar wird im Finale der neue Dschungelkönig oder die neue Dschungelkönigin gekürt und schon einen Tag danach gibt es das Wiedersehen. Am 18. Februar folgt das traditionelle „Nachspiel“.

Bereits im Dezember hat RTL zwei der insgesamt zwölf prominenten Dschungelbewohner der 17. Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ bekannt gegeben: Diese Promis ziehen 2024 ins Dschungelcamp. Verwendete Quellen: DWDL.de, RTL