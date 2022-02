Erst Dschungelshow, dann Dschungelcamp - wie geht es nun mit „IBES weiter? RTL verrät neue Pläne

Von: Linda Rosenberger

Die Dschungelcamp 2022-Teilnehmer haben gerade das Ende der heurigen Staffel gefeiert - wegen Corona dieses Jahr aber unter geäderten Rahmenbedingungen. Doch wie wird es künftig mit „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ weitergehen? © RTL/Stefan Menne/RTL+

Gerade geht die 15. IBES-Staffel mit Filip Pavlovics Krönung zum Dschungelkönig zu Ende, schon hegt RTL weitere Pläne für das Kultformat. Was passiert künftig?

Südafrika - Die sage und schreibe 15. Staffel „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ hat mit der großen Finalshow und Filip Pavlovics Sieg gerade ihren Höhepunkt erreicht. Nach all den Jahren, in denen das Reality-Format nun schon über die deutschen Mattscheiben flimmert, steht längst fest: Der Dschungel ist mittlerweile einfach Kult.

Doch wegen der Corona-Pandemie musste sich das TV-Format zuletzt in gewisser Weise neu erfinden. So wurde das Camp vom ursprünglichen Austragungsort Australien zunächst für das Ablegerformat der „Dschungelshow“ ins deutsche Hürth verlegt, bevor die Kandidaten 2022 nach Südafrika ziehen durften. Aber wie soll es künftig mit der Sendung weitergehen? Stehen weitere Änderungen bevor? Nun hat RTL diese Fragen, die alle Fans umtreiben könnten, beantwortet und dabei die neuen Pläne für „IBES“ verraten.

IBES aus Südafrika - dieses Resümee zieht RTL nach der Dschungel-Jubiläumsstaffel

Was erwartet uns demnächst bei „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“? Letztlich kursierten ja bereits Gerüchte, Sonja Zietlow und Daniel Hartwich könnten dieses Jahr zum letzten Mal durch die Sendung geführt haben. Und auch, wo das Dschungelcamp als Nächstes stattfinden soll, stand bislang in den Sternen. Denn nachdem die Jubiläumsstaffel der Reality-Show coronabedingt in Südafrika stattfinden musste, zeigen sich die Verantwortlichen durchaus zufrieden mit der kurzfristigen Änderung.

RTL-Dschungelcamp: Was erwartet Fans künftig bei „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“?

„Es ist uns gelungen, ganz viel von dem besonderen Dschungel-Spirit, den wir in Australien Jahr für Jahr erleben durften, nach Südafrika zu transferieren“, resümiert Markus Küttner. Für den RTL-Unterhaltungschef war der neue Austragungsort nicht nur eine Notlösung- im Gegenteil: „Südafrika ist ein tolles Land und die Region, in der wir die 15. Staffel produziert haben, gehört zu den schönsten Orten, die ich je gesehen habe. Die Zusammenarbeit mit dem südafrikanischen Team hat super funktioniert, ich habe viele besondere neue Menschen kennen und schätzen gelernt“, resümiert Küttner stolz.

Zugleich steht eines für ihn aber auch fest: „Der Dschungel gehört nach Australien.“ Deshalb plant RTL für die nächste Staffel von „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“, wieder dorthin zurückzukehren, wo die Erfolgsgeschichte begann: in Down Under. „Wir werden die Show wieder dort produzieren, wenn das möglich ist“, kündigt Markus Küttner bereits an. Doch egal ob Afrika oder Australien, was für die Dschungelcamp-Fans wohl am wichtigsten ist: Sie dürfen sich offenbar im nächsten Jahr auf eine neue Staffel ihrer Lieblingsshow freuen. (lros)