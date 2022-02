Dschungelcamp: Das sind die krassesten Essensprüfungen aller Zeiten

Die Essensprüfungen beim RTL-Dschungelcamp sorgen nicht nur bei den Promis, sondern auch bei den Zuschauern zuhause für Würgereiz. Die krassesten Ekel-Prüfungen in 15 Staffeln:

Seit 15 Staffeln wird das Dschungelcamp auf RTL ausgestrahlt. Die Sendung erfreut sich großer Beliebtheit, Millionen von Zuschauern verfolgen jährlich das Spektakel im Fernsehen. Besondere Aufmerksamkeit genießen die Dschungelprüfungen, zu denen die Promis in jeder Staffel antreten müssen. Ob von einer Klippe springen, mit Kakerlaken überschüttet werden oder in Fischsud baden gehen – in den Dschungelprüfungen ist alles erlaubt! Eine bestimmte Prüfung darf in keiner IBES-Staffel fehlen: Die Essens- bzw. Ekel-Prüfung bringt die Dschungelcamp-Kandidaten seit 15 Staffeln an ihr Limit.

MANNHEIM24* fasst die härtesten Essensprüfungen in 15 Jahren Dschungelcamp zusammen.

Auch in Staffel 15 werden die Dschungelcamp-Kandidaten direkt am ersten Tag mit den „Leckereien“, die der Dschungel so zu bieten hat, konfrontiert. Bei der Essensprüfung „Wühlen, Wissen, Würgen“ müssen die Promis zunächst ertasten, um welches „Gericht“ es sich handelt und je nach Treffer ein oder mehrere Teile davon essen. An Tag 9 erspielen Manuel Flickinger (33) und Filip Pavlovic (27) 7 von 9 Sternen in der Ekel-Prüfung. Peter Althof (66) und Filip Pavlovic gelingt es an Tag 13 im Dschungel, 6 von 6 Sternen in der Essensprüfung zu ergattern. (fas) *MANNHEIM24 ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA