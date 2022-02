„Kann man das mit Berlin und München rausschneiden?“: Filip Pavlovic ist fehlendes Allgemeinwissen peinlich

Von: Alica Plate

Filip Pavlovic blamiert sich im Dschungelcamp mit seinem Allgemeinwissen © RTL / Stefan Menne

Filip Pavlovic wird wegen Dschungelprüfung zur Lachnummer im Netz: In der 13. Folge vom Dschungelcamp wurde das Allgemeinwissen des TV-Stars auf die Probe gestellt - dabei blamierte er sich so sehr, dass er mehrmals versuchte, Sonja und Daniel davon zu überzeugen, die Sequenzen nicht auszustrahlen.

Südafrika - Die Prüfung in der 13. Folge des Dschungelcamps amüsiert die Zuschauer vor den heimischen Bildschirmen extrem. Denn die Stars kommen dabei nicht nur in den Genuss von exklusiven Drinks, die mit pürierten Wasserbockhoden und Bullenanus verfeinert wurden, sondern durften auch ihr Allgemeinwissen unter Beweis stellen. Filip Pavlovic (28) schien dabei nicht ganz so gut abzuschneiden.

Die Dschungelprüfung bei „Ich bin ein Star - holt mich hier raus“ (IBES) bringt etliche Tücken mit sich. Das bekamen auch Filip und Peter Althof (66) am eigenen Leib zu spüren. Bei „Kennen oder Flennen“ werden den Beiden abwechselnd sechs Fragen gestellt - haben sie darauf keine Antwort, können sie ihren Stern retten, indem sie einen leckeren Drink verspeisen. Eine Prüfung, die besonders Filips Allgemeinwissen extrem auf die Probe stellte, weshalb er Sonja Zietlow und Daniel Hartwich sogar mehrmals darum bat, die Szenen nicht auszustrahlen. Extratipp.com* von IPPEN.MEDIA berichtet.

Dschungelcamp: Filip Pavlovic versagt an Allgemeinfragen

Erst werden Filips Englischkenntnisse auf die Probe gestellt, anschließend bricht ihm ausgerechnet eine Politikfrage das Genick, dabei gab er doch vorher noch stolz bekannt, Olaf Scholz aus gemeinsamen Nächten in Shisha-Bar zu kennen. Doch wo der Bundestag steht, schien ihm einfach entgangen zu sein.

Auch im Englischkurs schien der 28-Jährige nicht ganz so oft anwesend gewesen zu sein - denn das deutsche Wort „mit“ ins Englische zu übersetzen, wurde für Filip alles andere als zum Kinderspiel. Dabei war er auf einem so guten Weg, weshalb Daniel Hartwich ihm noch eine Chance gab, das gesuchte Wort zu buchstabieren. Doch das alles half nichts.

Dschungelcamp: Filips Allgemeinwissen weist Lücken auf - Netz lacht

Lücken, die auch im Netz nicht unkommentiert gelassen werden. Das schien auch Filip vorab bereits bewusst gewesen zu sein, weshalb er Sonja und Daniel mehrmals während der Dschungelprüfung darum bat, die Szene mit Berlin und München im Nachhinein rauszuschneiden - doch nicht mit RTL! Denn der Sender ließ sich nicht Lumpen und sorgte damit für etliche Lacher im Netz.

Dabei wollte der TV-Star lediglich seine Mama stolz machen... Statt mit Wissen, überzeugten die Beiden dann am Ende mit eiserner Disziplin und erreichten sagenhafte sechs von sechs Sternen. Ein Erfolg, der alles im Nu vergessen lässt. *extratipp.com ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA