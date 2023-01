Dschungelcamp-Gigi nimmt ständig Haare von Cecilia in den Mund – die flippt aus: „Was machst Du?“

Von: Stella Rüggeberg

Nicht nur die Prüfungen stellen die Dschungelcamp-Bewohner auf die Probe. Gigi Birofio leidet besonders stark unter dem Zigaretten-Entzug. Statt des Glimmstängels stopft er sich deshalb die Haare von Cecilia in den Mund.

Murwillumbah – Das Dschungelcamp stellt die Kandidaten immer wieder vor eine große Herausforderung. Besonders der Kippen-Entzug macht es den Promis nicht leicht. Dafür hat Gigi Birofio (23) aber eine schräge Lösung gefunden, auf Kosten von Mitstreiterin Cecilia Asoro (26).

Gigi Birofio leidet im Dschungelcamp unter Zigaretten-Entzug

Im Dschungelcamp sind täglich nur fünf Zigaretten erlaubt. Gigi raucht normalerweise deutlich mehr und hat mit dem Entzug schwer zu kämpfen. Wenn er sich schon keine Zigarette in den Mund stecken kann, muss etwas anderes her. Cecilias langen, geflochtenen Haare bieten sich anscheinend sehr gut an.

Im Fernsehen ist zu sehen, wie Gigi neben Cecilia sitzt und sich heimlich eine geflochtene Strähne schnappt und sich diese langsam in den Mund steckt. Die Dschungelcamp-Kandidatin bemerkt zwar nicht, dass ihr Kollege an ihren Haaren kaut, schmeißt ihre Haarpracht trotzdem hinter ihren Rücken und reißt Gigi damit auch gleichzeitig die Strähne aus dem Mund.

Dschungelcamp-Gigi nimmt ständig Haare von Cecilia in den Mund – die flippt aus

Gigis Begleiter Mike Heiter hat eine These, warum er ständig auf den Haaren von Cecilia rumkaut: „Vielleicht schmecken die ja gut! Zu essen gibts nichts, dann nimmt man halt die Haare“. Klingt plausibel. In Folge 4 wiederholt sich der Vorfall, diesmal wird Gigi aber bei der Tat ertappt. Bei einer Umarmung stopft er sich wieder genüsslich die Haare seiner Mitstreiterin in den Mund, die ihn aber direkt wegdrückt und schreit: „Was machst du mit meinen Haaren?!“.

Ob Gigi sich jetzt etwas anderes suchen muss, um mit dem Entzug klarzukommen? Momentan mausert sich der temperamentvolle Italiener zum Zuschauer-Favoriten. Bei den Dschungelprüfungen kann Gigi abräumen und bietet dabei sogar einen erstklassigen Entertainmentfaktor.