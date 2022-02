Dschungelcamp: Gibt Harald Glööckler jetzt auf? Diese Aussage spricht dafür

Am Samstag, den 5. Februar wird der König oder die Königin des Dschungels gekrönt. Ausgerechnet Favorit Harald Glööckler macht an Tag 13 eine Bemerkung, die für Verwirrung sorgt:

Nur noch wenige Tage, dann ist der große Dschungel-Spaß auf RTL auch schon wieder vorbei: Am Samstag, den 5. Februar 2022 wählen die Zuschauer den Sieger der 15. Staffel von „Ich bin ein Star - holt mich hier raus!“. In den vergangenen Tagen mussten bereits diverse Kandidaten das Dschungelcamp verlassen. Immer noch mit dabei: Mode-Designer Harald Glööckler (56). Der 56-Jährige steht auf der Favoritenliste ganz oben und hat gute Chancen Dschungelkönig 2022 zu werden und eine Sieg-Prämie im Wert von 100.000 Euro zu gewinnen. In Folge 13 trifft der gebürtige Maulbronner aber eine Aussage, die seinen Sieg durchaus in Frage stellt.

Noch vor Beginn der 15. Staffel von „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ zeigt sich Harald Glööckler extrem motiviert: An der Seite seines Personaltrainers David Münch (27) macht er sich fit fürs Dschungelcamp, absolviert mehrere Sporteinheiten und auch optisch legt er noch mal ordentlich nach. Die ersten Tage im Dschungel verlaufen für den 56-Jährigen ziemlich gut: In der Essensprüfung an Tag 1 zeigt Harald Glööckler, was er alles schlucken kann. Schon da sind sich die Zuschauer einig: Harald Glööckler wird Dschungelkönig 2022. (fas) *MANNHEIM24 ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA