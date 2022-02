Dschungelcamp: Harald Glööckler postet Bett-Foto – Fan findet ein Detail kurios

Designer Harald Glööckler (56) nennt sich selbst „Prince Pompöös“ © MANNHEIM24/Peter Kiefer

Der 13. Tag bricht im Dschungelcamp an. Während Harald Glööckler auf einem Fellbett nächtigt, veröffentlicht sein Social Media-Team ein pikantes Bett-Foto:

Südafrika - Am Samstag (5. Februar) findet das große Finale vom Dschungelcamp auf RTL statt. Bis dahin müssen die verbliebenen Promis noch einige Prüfungen bestehen. Am Mittwoch beginnt der 13. Tag im Dschungelcamp und Linda muss ihre Koffer packen. Während jedoch die IBES-Kandidaten in ihren Feldbetten ruhen, lässt Harald Glööckler auf Instagram ein pikantes Foto von ihm posten. Wie MANNHEIM24* berichtet, zeigt sich Harald Glööckler ohne Kleidung in einem Bett – nur ein Bettlaken umhüllt den Modedesigner.

Die Fans sind begeistern und feiern den vielleicht baldigen Dschungelkönig. Allerdings findet eine Frau ein Detail auf dem Foto extrem kurios. „Schuhe im Bett. Na die gehören da aber nicht hinein“, witzelt sie. (jol) *MANNHEIM24 ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.