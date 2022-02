Erster Dschungelcamp-Fake aufgeflogen: Harald Glööcklers Rucksack wird durchsucht

Von: Matthias Kernstock

Harald Glööckler trägt Push-up-Slips, wie er beim Einzug ins Dschungelcamp zugab. © TVNOW

Modedesigner Harald Glööckler (56) sorgt mit seinem prall gefüllten Schritt für Diskussionen bei den RTL-Zuschauern. Beim Einzug ins Dschungelcamp wird aber schnell klar: Glööckler trägt Push-up-Slips.

Südafrika - Seit drei Tagen sind die Dschungelcamp-Bewohner nun in Südafrika in ihrem Camp, doch in den Sozialen Netzwerken gibt es ein Dauerbrenner-Thema: Der pralle Schritt von Harald Glööckler.

Dschungelcamp: RTL zeichnet roten Kreis um prallen Schritt von Harald Glööckler

Schon beim ersten Dschungelcamp-Spiel sorgte das Gemächt des Mannes von Dieter Schroth für neidische Blicke der anderen Dschungelcamp-Kandidaten. Auch RTL zeigte sich von den Auswölbungen beeindruckt und zeichnete sogar einen roten Kreis um den Schritt von Harald Glööckler, was für einen großen Shitstorm sorgte (Dschungelcamp: Mächtige Auswölbung im Schritt – RTL demütigt Harald Glööckler bei Spiel).

Ist der gelernte Einzelhandelskaufmann aus Maulbronn von der Natur gesegnet worden oder schummelt Glööckler? Die Antwort lieferte der Einzug aller Kandidaten ins Dschungelcamp: Dort checkten zwei Ranger die Rucksäcke der Dschungelcamp-Teilnehmer auf verbotene Gegenstände.

Ein Ranger fand im Rucksack von Harald Glööckler Push-up-Slips. © TVNOW

Ranger findet Push-up-Slip im Rucksack von Harald Glööckler

Als einer der Ranger in den Rucksack von Harald Glööckler griff, wurde er skeptisch und fragte: „What is it, Harald?“. Als der Modedesigner erklärte, er trage jeden Tag - auch im Dschungelcamp - Push-Up-Slips, hatte der Ranger sogar ein Einsehen und antwortete: „I won‘t tell the lions anything about it.“

Zur Erklärung: Push-up-Slips sind Unterhosen, die durch Einlagen praller wirken. Hier wird das gleiche Prinzip wie bei einem Push-up-BH bei Frauen verwendet.

Bei Facebook diskutieren die Zuschauer über Harald Glööckler. © Facebook

Facebook-User finden Dschungelcamp-Auftritt von Harald Glööckler besser, als erwartet

Der Modestar konnte sich auf diese witzige Antwort ein Lachen nicht verkneifen. Bei Facebook blieb der Schummel-Vorfall nicht unbemerkt. „Egal ob gepusht oder echt. Ich bin total begeistert, wie Harald Glööckler abgeliefert hat“, kommentiert Elke Sauerbier unter einem Post.

Der Großteil der RTL-Zuschauer scheint vom Auftreten des Modemachers positiv überrascht zu sein. Ob sich Harald Glööckler die 100.000 Siegprämie sichern kann, zeigt sich erst in knapp zwei Wochen, wenn „Ich bin ein Star, holt mich hier raus“ am 6. Februar 2022 endet.

