Dschungelcamp 2022: Ist dieser Promi der neue Favorit auf die Krone?

„Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ auf RTL © RTL

Am Samstag, den 5. Februar findet das Finale von „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ statt. Ein Kandidat wird neuerdings als heißer Favorit auf die Dschungelkrone gehandelt:

Nur noch wenige Tage, dann ist der große Dschungel-Spaß auf RTL auch schon wieder vorbei: Am Samstag, den 5. Februar entscheiden die Zuschauer, wer König oder Königin vom Dschungelcamp 2022 wird. Je näher das Finale von „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ rückt desto mehr wird auch im Netz darüber diskutiert, welcher Kandidat den Sieg verdient hätte beziehungsweise Dschungelkönig oder Dschungelkönigin wird. Bislang galt Mode-Designer Harald Glööckler (56) als klarer Favorit auf die Krone. Jetzt könnte ihm aber ein anderer Kandidat in die Quere kommen.

MANNHEIM24* verrät, welcher Dschungelcamp-Kandidat aktuell immer höher auf der Favoritenliste rutscht.

Seit 15 Staffeln wählen die Zuschauer den König oder die Königin des Dschungelcamps. In den vergangenen Jahren konnten bereits prominente Persönlichkeiten wie Costa Cordalis (†75), Désirée Nick (65) oder Brigitte Nielsen (58) die Dschungelkrone gewinnen. Costa Cordalis, der erste Dschungelkönig in der Geschichte, starb am 2. Juli 2019 im Alter von 75 Jahren an Organversagen. Sein Sohn Lucas Cordalis (54) hätte in der diesjährigen Staffel von „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ eigentlich antreten sollen, wurde aber aufgrund einer Corona-Infektion kurzfristig suspendiert. (fas) *MANNHEIM24 ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA