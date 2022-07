Christian Lindner, Frank Buschmann, Til Schweiger: Jan Köppen verrät seine Wunschkandidaten fürs Dschungelcamp

Neu-Dschungelcamp-Moderator Jan Köppen weiß genau, wen er gerne bei IBES sehen würde (Fotomontage) © Kay Nietfeld/Rolf Vennenbernd/Britta Pedersen/dpa

Der neue Dschungelcamp-Moderator Jan Köppen hat bereits einige Promis im Kopf, die er gerne im australischen Urwald begrüßen würde.

Seit Sonntag ist es offiziell: Jan Köppen (39) wird der neue Dschungelcamp-Moderator! Der TV-Star tritt damit in die Fußstapfen von Daniel Hartwich (43), der den Job aus familiären Gründen an den Nagel hängte. Im Januar 2023 wird Jan Köppen also an der Seite von Sonja Zietlow (54) durch die Urwald-Sendung führen.

Der „Are You The One?“-Moderator bezeichnet es als große Ehre, Teil des Erfolgsformats sein zu dürfen. „Das ist schon irre“, schwärmt er in der RTL-Morningshow „Punkt 7“. „Wir alle kennen das Format, das gibt‘s schon seit so vielen Jahren, und es ist auch die Mutter aller ‚Trash-Formate‘, wenn wir‘s so beschreiben wollen.“ So richtig könne er es immer noch nicht begreifen, den begehrten Posten tatsächlich erhalten zu haben „Das geht dann los, wenn ich ihn Australien das erste Mal in diesem Baumhaus sitze und weiß ‚Okay, ich mache das wirklich‘“, gesteht Köppen.

Jan Köppen: Diese Stars stehen auf seiner Wunschliste

Im Gespräch mit Simon Beeck (42) verrät der Moderator auch, welche Promis er gerne in den australischen Busch schicken würde. Bei seinen Favoriten handelt es sich um Schauspieler Til Schweiger (58), Finanzminister Christian Lindner (43) und „Terminator“-Star Arnold Schwarzenegger (74). Doch auch Sportreporter Frank Buschmann (57) steht ganz oben auf seiner Wunschliste. „Es wäre der erste Name, der Sinn macht! Das muss man doch ehrlich sagen“, lacht Jan Köppen. Mit „Buschi“ hat der gebürtige Hesse einen engen Draht, denn die beiden präsentieren zusammen mit Laura Wontorra (33) die erfolgreiche Spieleshow „Ninja Warrior Germany“.

Vielleicht schafft es Jan Köppen ja tatsächlich, seinen Kumpel zur Dschungel-Teilnahme zu überreden? „Ich quatsch den da noch rein!“, kündigt er grinsend an. Für die Fans wäre es sicherlich ein Highlight, den Kommentator beim Verspeisen exotischer „Leckereien“ wie Kuh-Urin oder Kamel-Hirn zu erleben.

Weitere Wunschkandidaten hat Jan Köppen übrigens im Moment nicht. „Das wäre mal der Anfang, den ich in die Runde schmeiße“, erklärt er. Welche Promis dann tatsächlich in das Rennen um die Dschungelkrone gehen, wird sich in den nächsten Monaten zeigen.

