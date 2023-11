Dschungelcamp-Leak: Verena Kerth plaudert RTL-Geheimnis aus

Von: Jonas Erbas

Auch 2024 schickt RTL wieder mehr oder minder bekannte Promis ins Dschungelcamp. Über die neue Staffel scheint Ex-Kandidatin Verena Kerth bereits bestens informiert – und verplappert sich prompt.

München – Der große Wurf blieb Verena Kerth (42) im Dschungelcamp selbst 2023 verwehrt: Die Moderatorin musste „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ (IBES) im Januar als erste Kandidatin verlassen, bekam in Freiheit von Popmusiker Marc Terenzi (45) dann aber immerhin direkt einen denkwürdigen Heiratsantrag am Strand. Klar, dass bei den beiden auch die kommende Jubiläums-Staffel hoch im Kurs steht.

Eigentlich noch geheim: Verena Kerth enthüllt Detail zu Dschungelcamp 2024

Denn das Dschungelcamp feiert 2024 sein 20-jähriges Jubiläum. Bei IBES könnten zu diesem Anlass weitreichende Neuerungen anstehen. Von denen weiß Verena Kerth offiziell zwar vermutlich noch nichts, in ein anderes Geheimnis scheint die 42-Jährige dafür allerdings bereits eingeweiht zu sein, wie sie am Samstag (11. November) in einer Instagram-Story an der Seite ihres Verlobten enthüllt.

„Der Dschungel für nächstes Jahr beginnt jetzt, glaube ich, am 19. Januar, dann geht es los“, sprudelt es aus der 42-Jährigen heraus. Prompt verrät sie dann gleich noch, dass Marc Terenzi im kommenden Jahr als Gast bei „Ich bin ein Star – Die Stunde danach“ zu sehen sein werde. Dass RTL den Dschungelcamp-Star weiterhin streng geheim hält, fällt ihr erst im Nachgang auf – da ist es bereits zu spät. Der 19. Januar fällt 2024 auf einen Freitag – der Wochentag, an dem IBES tatsächlich traditionell startet.

An die gemeinsame Zeit in Australien haben Verena Kerth und Marc Terenzi, die sich dort am Traumstrand verlobten, gute Erinnerungen – klar, dass die beiden auch die neue Dschungelcamp-Staffel brennend interessiert © Felix Hörhager/dpa & RTL/RTL+

Ihre unachtsame Enthüllung nimmt Verena Kerth mit Humor: „Vielleicht bist du jetzt auch wieder ausgeladen“, scherzt sie in Richtung ihres künftigen Gatten – und merkt an: „Aber das darf man ja sagen, das kann man sich auch denken. Dschungelexperten wissen: Wer im Dschungel war, sitzt dann auch bei Olivia Jones, bei meiner Prinzessin im Studio.“ Immerhin: Wen RTL im kommenden Jahr in den australischen Busch schickt, ist noch geheim. Ein Promi bleibt allerdings sicher zu Hause – denn Peter Klein (56) hat Dschungelcamp-Verbot! Verwendete Quellen: instagram.com/verenakerth, bild.de