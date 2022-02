Dschungelcamp: Manuel mit lustiger Kohl-Anekdote – „Wollt ä Paar Schuh kaufe...“

Dschungelcamp-Kandidat Manuel Flickinger (33) erzählt eine lustige Helmut Kohl-Anekdote. © RTL

An Tag 14 im Dschungelcamp rutschen die Promis am Lagerfeuer zusammen, erzählen sich Geschichten aus ihrem Leben – so auch Manuel über Altkanzler Helmut Kohl:

Tag 14 im südafrikanischen Dschungel: Immer weniger Promis kämpfen noch um die Krone. Am Samstag, den 5. Februar entscheidet sich, wer Dschungelkönig 2022 wird. Wie immer nutzen die Stars die Zeit am Lagerfeuer dafür, über Geschichten aus ihrem Leben zu erzählen – eingeschworene IBES-Zuschauer wissen: Diese können mal lustig, mal emotional ausfallen. Dschungelcamp-Favorit Manuel Flickinger (33) erheitert die Zuschauer und seine Mitcamper an Tag 14 mit einer lustigen Anekdote zu Altkanzler Helmut Kohl (†87).

MANNHEIM24* verrät, was es mit der Anekdote vom Dschungelcamp-Star Manuel auf sich hat.

Das Lagerfeuer im RTL-Dschungelcamp ist ein beliebter Sammelplatz für die Promis. Hier tauschen sie sich aus, essen gemeinsam zu Abend oder ruhen sich einfach nur aus. Viele Geschichten sind hier bereits erzählt worden: Ob Skandale, Schicksalsschläge oder Geldsorgen – die Dschungelcamp-Kandidaten geben am Lagerfeuer alles preis, was ihr Leben bisher ausmachte.