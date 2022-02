Dschungelcamp: Manuel mit traurigem Geständnis – so fies wurde er früher gemobbt

Dschungelcamp-Kandidat Manuel Flickinger spricht über fiese Anfeindungen in seiner Vergangenheit. © RTL

Die Dschungelprüfung an Tag 12 reißt bei Manuel alte Wunden auf: Trotz seines Erfolgs erinnert er sich an düstere Zeiten seines Lebens und kämpft mit den Tränen.

In wenigen Tagen, genauer gesagt, am Samstag, den 5. Februar 2022 ist die 15. Staffel von „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ schon wieder vorbei. Diverse Promis mussten das Camp in den vergangenen Tagen verlassen. Kandidat Manuel Flickinger (33) darf weiterhin um die Krone und eine Sieg-Prämie von 100.000 Euro kämpfen. Der 33-Jährige hat sich zum absoluten Favoriten der diesjährigen Staffel gemausert. Grund dafür ist unter anderem seine offene und ehrliche Art. Manuel eckte im Camp bisher nie an, zeigte sich immer mutig und bereitwillig, wenn es um die Dschungelprüfung ging. Dieses Selbstvertrauen hatte der gebürtige Pfälzer aber nicht immer.

MANNHEIM24* fasst zusammen, wie heftig Manuel Flickinger in seiner Vergangenheit gemobbt wurde.

An Tag 12 im Dschungelcamp müssen Manuel und Eric (32) in die Dschungelprüfung. Zuschauern dürfte die Prüfung durchaus bekannt vorkommen, denn es handelt sich um die an Tag 5 abgebrochene Dschungelprüfung „Stars am Abgrund", zu der damals eigentlich Mode-Designer Harald Glööckler (56) und Camp-Zicke Linda Nobat (27) hätten antreten sollen. Bei der Prüfung müssen Manuel und Eric an einer Klippe über ein Trampolin in ein freischwebendes Netz springen, sich festhalten und Sterne sammeln. Am Ende gelingt es den Kandidaten, 4 von 7 Sternen zu ergattern.