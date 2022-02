Dschungelcamp: RTL-Chef will Nachfolger von Daniel Hartwich bekannt geben

Daniel Hartwich wird das Dschungelcamp in Zukunft nicht mehr moderieren. Nachdem der Sender bisher jegliche Gerüchte um den möglichen Nachfolger unkommentiert ließ, meldet sich nun der Geschäftsführer erstmals zu Wort.

Köln - Seit dem Aus von Daniel Hartwich (43) im RTL-Format „Ich bin ein Star - holt mich hier raus“ (IBES, hier alle News auf der Themenseite) wird wild über einen möglichen Nachfolger spekuliert. Bisher hielt sich der Sender selbst mit Äußerungen noch zurück, doch genau das scheint sich in Kürze zu ändern! Denn die Geschäftsführung des Senders meldete sich nun erstmals zu Wort und sprach über die Zukunftspläne des Dschungelcamps, wie tz.de berichtet.

Das Aus von Daniel Hartwich bei IBES war für viele Zuschauer ein Schock

Eine Nachricht, die wahre Fans des Dschungelcamps sicherlich den Boden unter den Füßen nahm: Neun Jahre lang war Daniel Hartwich bei „Ich bin ein Star - holt mich hier raus“ an der Seite von Sonja Zietlow zu sehen. Neun Jahre lang sorgte er mit seinen flotten Sprüchen für viele Lacher in der RTL-Show. Nun ist Schluss!

Als Grund nannte Hartwich das Alter seiner Kinder: Diese seien nun schulpflichtig und könnten ihn zukünftig nicht mehr zu den weit entfernten Dreharbeiten begleiten. Deshalb wolle er ab jetzt nur noch Jobs in der Heimat annehmen. Eine Schocknachricht, die extreme Wellen schlug.

Als Daniel Hartwich sich vom „Dschungelcamp“ verabschiedet, muss Sonja Zietlow sogar ein paar Tränen verdrücken © RTL

Dschungelcamp: RTL-Chef will Nachfolger von Daniel Hartwich bekannt geben

Seitdem kursieren im Netz etliche Gerüchte über einen mögliche Nachfolger. Komiker Chris Tall und Oliver Pocher stehen dabei hoch im Kurs. Bestätigt ist bisher jedoch nichts, denn RTL selbst meldete sich seit Daniel Hartwichs Exit noch nicht zu Wort.

Doch die wilden Spekulationen sollen bald ein Ende haben. Der Geschäftsführer des Senders sprach nun erstmals über die Auswirkungen und einen möglichen Nachfolger - einen Namen möchte Tewes jedoch zu diesem Zeitpunkt noch nicht nennen: „Wir werden den neuen Moderator an der Seite von Sonja Zietlow zur rechten Zeit bekannt geben“, so der Senderchef gegenüber DWDL.

Harpe Kerkeling scheint nicht Nachfolge von Daniel Hartwich bei IBES zu werden

Scheint also ganz so, als müssten sich die Zuschauer noch ein wenig gedulden. Denn die 15. Staffel ist gerade erst beendet, bleibt also noch massig Zeit sich nach einem würdevollen Nachfolger umzuschauen. Erste Gespräche scheinen dabei aber bereits geführt worden zu sein.

Hape Kerkeling, der ebenfalls als Nachfolge hoch im Kurs stand, scheinen die Zuschauer dabei vorerst von ihrer Wunschliste streichen zu können, denn Tewes offenbarte, ihn „habe ich noch nicht“ gefragt - immerhin eine handfeste Aussage.

Nach Aus von Daniel Hartwich - IBES-Zuschauer drohen mit dem Boykott der Show

Doch nicht jeder Fan des Formats wartet mit voller Spannung auf die Nachfolge. Denn etliche drohen nach dem Aus von Daniel Hartwich schon jetzt damit, das TV-Format zu boykottieren. Ob sich dies auf die Quoten der 16. Staffel auswirken wird, oder ob sie doch noch ihre Meinung ändern werden? Wir sind gespannt!

