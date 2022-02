Unerwarteter Gefühlsausbruch beim „Dschungelcamp“-Nachspiel - Daniel Hartwich sorgt für Tränen-Abschied

Von: Linda Rosenberger

Sonja Zietlow verabschiedet sich unter Tränen von Daniel Hartwich in der Liveshow. © Screenshot RTL/RTL+/Ich bin ein Star - holt mich hier raus

Die „IBES“-Staffel 2023 wird bekanntlich ohne Daniel Hartwich stattfinden. Beim „Dschungelcamp“-Nachspiel sorgte der Moderator nun aber nochmal für Gänsehaut.

Köln - Aller Anfang ist schwer, jeder Abschied aber scheinbar umso mehr. Das gilt sicherlich gerade nicht nur für alle Fans von „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“, sondern erst recht für dessen inzwischen Kult gewordenes Moderations-Duo. Denn nachdem Daniel Hartwich nach langen Jahren kürzlich sein „Dschungelcamp“-Aus bekannt gegeben hat, ließ RTL nun im großen „Nachspiel“ zu dem Reality-Format nochmal auf dessen Highlights in der Sendung zurückblicken. Als es dann darum ging, dem 43-Jährige ein letztes „Servus“ zu sagen, blieb erwartungsgemäß auch kaum ein Auge trocken. Stattdessen berührte Daniel Hartwich nochmal alle mit ganz besonderen Worten.

„Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“: Daniel Hartwich rührt Sonja Zietlow nach Dschungel-Aus zu Tränen

Beinahe zehn Jahre lang führten Daniel Hartwich und Sonja Zietlow als sichtlich eingespieltes Team durch „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“, doch nach einer knappen Dekade wird sich das in Zukunft zum Bedauern einiger leider ändern. Unlängst hat der Moderator verkündet, nicht weiter Teil des Reality-Formats sein zu wollen, um stattdessen mehr für seine Familie da sein zu können. Bevor die nächste „Dschungelcamp“-Runde somit also ohne ihn stattfinden muss, stand beim großen „Nachspiel“ zur aktuellen Staffel allerdings erst noch die gebührende Verabschiedung Hartwichs an. Entsprechend emotional sollte es dabei schließlich auch zugehen und Daniel selbst rührte nochmal alle zu Tränen.

„Mein allergrößter Dank geht an Sonja, die es mir 2013 – obwohl es so schwer war – so leicht gemacht hat. Es war eine irre Zeit“, wandte sich der Ex-“IBES“-Moderator direkt an seine quasi bessere „Dschungelhälfte“ und blickte zugleich auf ein „irres Abenteuer“ an der Seite seiner geschätzten Kollegin zurück: „Ich kann mir niemanden lieber vorstellen, mit dem ich das erlebt habe“, so Daniel Hartwich weiter.

Emotionaler Abschied von Daniel Hartwich im großen „Dschungelcamp“-Nachspiel

Ein paar Mal bedankte er sich beim „Dschungelcamp-Nachspiel“ noch von „ganzem Herzen“ bei seiner Show-Partnerin, die trotz ihrer sonst so spitzen Zunge und bei all ihrer Schlagfertigkeit nach Daniels rührenden Worten tatsächlich um selbige ringen muss. So kommen Sonja Zietlow beim Abschied von ihrem mindestens genauso lieb gewonnenen Kollegen tatsächlich die Tränen und die RTL-Blondine muss um Fassung ringen. Damit die Emotionen vor den TV-Kameras nicht komplett mit ihnen durchgehen, zeigen die Moderatoren zunächst einen kurzen Einspieler mit Daniel Hartwichs besten „Dschungelcamp“-Momenten. Doch auch, wenn denen nach dessen „IBES“-Aus keine weiteren hinzukommen werden, kann man sich ziemlich sicher sein, dass sowohl Fans des RTL-Formats als auch alle daran Beteiligten immer wieder gerne auf Hartwichs Highlights im australischen Busch oder der südafrikanischen Savanne zurückblicken werden.

Gänzlich wird der RTL-Publikumsliebling dem Sender außerdem auch nicht verloren gehen, denn Daniel Hartwich führte und führt neben „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ durch einige weitere Sendungen und ist derzeit beispielsweise in der 15. Staffel „Let‘s Dance“ zu sehen. Zuletzt musste er dort aber einer eher unangenehmen Situation beiwohnen. (lros)