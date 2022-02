Ex-Dschungelcamper Harald Glööckler wagt neues TV-Experiment: Für dieses Format engagiert RTL den „IBES“-Star

Von: Linda Rosenberger

Teilen

Harald Glööckler saß gerade noch im RTL-Dschungelcamp, nun sollen wir den extravaganten Designer aber auch in einem eigenen, neuen Format auf dem Sender sehen. © RTL

Im RTL-Dschungelcamp war Harald Glööckler mit den Kakerlaken auf Du und Du. Nun will der Sender den „IBES“-Star für ein weiteres tierisches Format verpflichten.

Köln - Der Plan scheint aufzugehen: Gerade saß Harald Glööckler für die diesjährige Staffel „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ im südafrikanischen Dschungel und brachte sich dadurch wieder so richtig ins Gespräch - nicht zuletzt auch durch die ein wenig provokante Äußerung, er fühle sich trotz seines Halbfinal-Aus als Sieger der Reality-Show. Tatsächlich könnte der schrille Modeschöpfer damit in gewisser Weise nun sogar Recht behalten und am Ende zum großen Gewinner werden. Denn obwohl es nicht für die Dschungelkrone gereicht hat, wartet jetzt nach seiner Rekord-Gage bereits der nächste Deal auf ihn. So hat RTL den Ex-Camper bereits für ein weiteres TV-Format engagiert.

Ex-Dschungelcamper Harald Glööckler bekommt eigene RTL-Show

Den Dschungelthron durfte er zwar nicht besteigen, doch in Sachen Publicity spielt Harald Glööckler trotzdem ganz vorne mit. Seine Teilnahme bei „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ zahlt sich nun nämlich offenbar so richtig für ihn aus, denn nach seiner Zeit in der südafrikanischen Savanne kehrt der Ex-Camper mit einem eigenen neuen TV-Format auf die Mattscheibe zurück. Möglich macht das RTL, das weiterhin auf den Paradiesvogel als Quotenmagneten setzt.

So plant der Privatsender ein neues Format mit dem Ex-Dschungelcamper, das dabei vollstens auf dessen Präferenzen zu setzen scheint. „Unser neues tierisches Zuhause“ soll Harald Glööcklers eigene RTL-Show heißen und dabei die zwei großen Lieben in seinem Leben vereinen: Design und Tiere. Dass der Designer gerade für Letztere ein großes Herz zu haben scheint, hat er bei „IBES“ ja unlängst betont, als der engagierte Peta-Aktivist und selbsternannte Vegetarier eine Dschungelprüfung quasi aus Tierschutzgründen verweigerte und damit für Furore sorgte.

„Unser neues tierisches Zuhause“: Darum geht es in Harald Glööcklers neuer RTL-Show

Nun können seine geliebten Vierbeiner, wenn man so will, zudem den Grundstock für Harald Glööcklers weitere TV-Karriere liefern, denn in seiner eigenen RTL-Show werden sie eine zentrale Rolle spielen. So sollen drei Familien in „Unser neues tierisches Zuhause“ eine neue Behausung für Hund, Katz und Co. gestalten. Dabei ist es Harald Glööckler höchstpersönlich, der mit dem Design jener Unterkünfte betraut ist und somit die Ideen für die jeweiligen Quartiere entwirft. Außerdem wird der Designer am Ende darüber entscheiden, welche Familie seine Visionen am besten umgesetzt hat und das Preisgeld von 1000 Euro für die neue tierische Behausung gewinnt.

Wann zeigt RTL „Unser neues tierisches Zuhause“ mit Harald Glööcker?

Wie erfolgreich die geplante RTL-Show mit Harald Glööckler dabei tatsächlich sein wird, wird sich bereits in Kürze zeigen - auch wenn der Sender zunächst einen eher zaghaften Versuch wagt. Fürs Erste haben die Verantwortlichen nur eine Ausgabe von „Unser neues tierisches Zuhause angekündigt, die am Sonntag, den 6. März, ab 17.30 Uhr laufen soll. Wenn dann allerdings genügend Zuschauer einschalten, dürfte mit einer Fortsetzung von Harald Glööcklers Fernsehsendung durchaus zu rechnen sein. (lros)

Womit allerdings privat bei dem Designer zu rechnen ist, ist aktuell noch unklar. Denn nach langen gemeinsamen Jahren machen gerade Gerüchte über eine mögliche Trennung von ihm und seiner besseren Hälfte die Runde.