„Einfach nicht abgeliefert“: So denken die Zuschauer über Dschungelkönigin Djamila

Teilen

Djamila Rowes Sieg bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ stört viele Fans. In den sozialen Medien wird heftig über die Final-Entscheidung diskutiert. (Fotomontage) © RTL/Stefan Thoyah & RTL

Djamila Rowes Sieg bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ stört viele Fans. In den sozialen Medien wird heftig über die Final-Entscheidung diskutiert.

Seit Sonntagabend ist es offiziell: Djamila Rowe (55) ist die neue Dschungelkönigin. Im großen Dschungelcamp-Finale konnte sich die Visagistin gegen Gigi Birofio (23) und Lucas Cordalis (55) durchsetzen. Damit tritt die Society-Lady in die Fußstapfen von Vorjahresgewinner Filip Pavlović (28). Neben der Dschungelkrone und dem Königin-Titel darf sie sich außerdem über einen Gewinn von 100.000 Euro freuen.

Bei der Bekanntgabe zeigte sich Djamila zunächst völlig überwältigt. „Ich bin wirklich überfordert“, gestand sie unter Tränen. Anschließend bedankte sie sich bei ihren treuen Anhängern: „Die meine wahre Seele erkannt haben und nicht nur auf Äußerlichkeiten geachtet haben. Die gesehen haben, was für ein Mensch ich wirklich bin.“ Vorab hätte wohl niemand damit gerechnet, dass der Sieg an die Reality-TV-Darstellerin gehen würde. Erst kurz bevor „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ startete, wurde sie als eine der Dschungelcamp-Kandidaten präsentiert.

Heftige Kritik für Dschungelkönigin Djamila Rowe: „Hat nichts dafür getan“

Die Zuschauer reagierten sehr gemischt auf die Final-Entscheidung. „Von Zero to Hero! Djamila du bist niemals alleine. Die richtige hat gewonnen“, jubelte ein Instagram-User über den Sieg der Camp-Nachrückerin. Andere hinterließen Kommentare wie „Djamila kann man den Sieg einfach nur gönnen. So eine ehrliche und klasse Frau!“, „Ich bin so glücklich, dass sie es geschafft hat“ und „Von ganzem Herzen verdient“.

Psychoterror, Liebesschwindel, Hitlergruß: Die größten Dschungelcamp-Skandale aller Zeiten Fotostrecke ansehen

Aber es gab auch viele Fans, die sich ein anderes Ergebnis gewünscht hätten. So wurde geklagt, dass die frisch gekrönte Königin gar nicht viel im Camp geleistet habe. „Djamila hat den Sieg im Dschungelcamp am wenigsten verdient, sie hat gefühlt nichts dafür getan. Gigi hätte es tausendmal mehr verdient“, meckerte ein User. Dem stimmte ein weiterer zu: „Djamila ist echt eine Süße, aber hat sie es verdient zu gewinnen? Leider nein … wie leid es mir auch tut … Sie hat einfach nicht abgeliefert.“ Djamilas Kritiker hätten viel lieber den Zweitplatzierten Gigi Birofio auf dem Dschungelthron gesehen.