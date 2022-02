DSDS: Florian Silbereisen schimpft auf Kandidaten „Verdammt nochmal“

Von: Julia Schöneseiffen

DSDS-Kandidat Daniel Muhadzeri sorgt bei den Juroren Florian Silbereisen und Ilse DeLange für Stirnrunzeln. (Archivfoto) © Frank Neuendorf / IMAGO

In der neuen DSDS-Staffel suchen Florian Silbereisen, Ilse DeLange und Toby Gad Deutschlands neuen Superstar. Ein Kandidat scheint aufgrund seiner Nervosität aber nicht die besten Karten zu haben.

Köln - Auch 2022 müssen Fans nicht auf „Deutschland sucht den Superstar verzichten“. Diesmal jedoch ohne Dieter Bohlen, der nach 18 Jahren das DSDS-Handtuch geworfen hat. Dafür bilden nun drei andere bekannte Gesichter die Jury der RTL-Show: Schlager-Star Florian Silbereisen, Sängerin Ilse DeLange und Musikproduzent Toby Gad. Während Bohlen dafür bekannt war, mal schneller aus der Haut zu fahren, ist das bei der neuen Jury nicht unbedingt zu erwarten. Oder etwa doch?

DSDS 2022: Kandidat bekommt Gesangs-Coaching von Silbereisen und Co.

In der vierten Folge der neuen Staffel startete das Casting für Daniel Muhadzeri durchaus positiv. Der 25-jährige Barber aus Wien führt gelassen Smalltalk mit Florian Silbereisen und den anderen beiden Jurymitgliedern über seine Tattoos. Nach seinem ersten Song „Hold Me While You Wait“ von Lewis Capaldi erhält der Wiener ein kleines Gesangs-Coaching, denn sein Timing riss die Jury nicht vom Hocker.

Daher will der Wiener mit seinem zweiten Lied „Bruises“ die Jury von sich überzeugen. Doch dann passiert es: Daniel hat einen Blackout und vergisst seinen Text. Bereits vor seinem Auftritt hatte der 25-Jährige seine Schwachstelle gebeichtet: „Ich bin sehr schnell nervös und aufgeregt – ich weiß nicht, wieso. Ab und zu habe ich einen Hänger“.

DSDS (RTL): Silbereisen mit Wut im Bauch: „Verdammt“

„Warte, ich habe jetzt den Anfang kurz vergessen. Wie ging der Anfang von ‚Bruises‘ nochmal?“, stammelt Daniel und trifft dabei auf wenig Verständnis in der Jury. Genervte Blicke von Florian Silbereisen und Ilse DeLange und der Schlager-Star kann nach der Performance nicht länger an sich halten: „Ey, verdammt nochmal! Du willst hier zu DSDS kommen und dann wackelst du rum. Aiaiaiai...“

Auch Toby Gad hat für Aufregung während eines Auftrittes wenig Verständnis, wie der Musikproduzent zu Beginn von Daniels Auftritt erklärte: „Vor und nach der Performance nervös völlig ok. Während der Performance nicht ok.“ Trotzdem sind sich zumindest Florian Silbereisen und Ilse DeLange einig, dass Daniel etwas Besonderes an sich hat. Doch reicht das auch zum Weiterkommen? (jsch)