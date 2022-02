DSDS: Florian Silbereisen verliert bei Münchnerin plötzlich die Fassung

Von: Julia Hanigk

Catarina Avelar singt bei DSDS 2022. © RTL/Stefan Gregorowius/RTL+

Als DSDS-Juror trifft Florian Silbereisen auf viele neue Talente, aber eben auch Menschen, die nicht so richtig singen. Da ist es schwer, immer die Fassung zu wahren.

Wernigerode - Das „neue“ DSDS unter Florian Silbereisen hat es sich unter anderem vorgenommen, in Abgrenzung zu seinem Vorgänger, Jury-Urgestein Dieter Bohlen, weniger fiese Sprüche gegenüber den Kandidaten vom Zaun zu lassen, wenn diese absolut talentfrei sind. So hatte Florian Silbereisen in Hinblick auf seine DSDS-Rolle* vorab angekündigt: „Ich werde schon mein ganzes Leben lang kritisiert, insofern weiß ich zumindest, wie man mit Kritik gut umgehen kann. Ich glaube, dass es jungen Kandidatinnen und Kandidaten oft mehr helfen kann, als kritisiert zu werden.“

DSDS 2022 (RTL): Kandidatin scheitert mit Auftritt von Beyoncé-Hit „Listen“

Doch bei manchen Kandidaten bei DSDS 2022* scheinen die gut gemeinten Ratschläge nicht so richtig zu fruchten. So auch bei der gebürtigen Portugiesin Catarina Avelar aus München. Die 20-jährige Jura-Studentin versuchte Ilse DeLange, Toby Gad und Florian Silbereisen mit ihrer Version von Beyoncés Hit „Listen“ zu überzeugen. „Das Besondere an meiner Stimme ist, dass ich viele Stile singen kann!“, gab sich Catarina Avelar vor ihrem Auftritt selbstbewusst.

Bei der Jury* kam es aber leider gar nicht gut an. Toby Gad, der in der gleichen Casting-Folge auch seine Goldene CD vergab, kritisierte zuerst das Englisch, das laut der Münchnerin eigentlich „fast Muttersprache“ sei. „Das Englisch war leider so schlecht, dass ich kein einziges Wort geglaubt habe. Es war wirklich...“, so Toby Gad, der eine Miene dazu verzieht, die keinerlei zusätzlicher Erklärung bedarf.

Die DSDS-Jury Toby Gad, Ilse DeLange, Florian Silbereisen. © RTL/Stefan Gregorowius/RTL+

DSDS 2022 (RTL): Florian Silbereisen zu Kandidatin: „Englisch ist das geringste Problem“

Florian Silbereisen wird dagegen noch etwas deutlicher: „Ich finde jetzt, das Englisch ist das geringste Problem, weil man könnte dann ja auch auf Portugiesisch singen oder auf Deutsch oder was. Aber mir haben natürlich auch die Töne überhaupt nicht so gefallen.“ Die Kandidatin will das nicht auf sich sitzen lassen und noch ein zweites Lied anstimmen. „Weißt du, das ergibt keinen Sinn leider heute hier“, versucht Silbereisen abzuwimmeln und schüttelt den Kopf. „Du musst auch zuhören und Respekt haben vor Leuten...“, versucht es auch Ilse DeLange. Hilft nichts, Avelar ist nicht zu stoppen und singt einfach trotzdem.

DSDS 2022 (RTL): „Das war schrecklich“

„Dreimal Nein“, wird Silbereisen bestimmt. Und sagt: „Jetzt haben wir dir ganz viele Ratschläge versucht zu geben. Du hörst nicht zu, und dann kann man auch nichts lernen.“ Toby Gad findet einfach nur: „Das war schrecklich.“ Manchmal ist eben auch die Diplomatie am Ende.

Die Zuschauer auf Twitter sind da ganz der Meinung der DSDS-Jury. „Immer wieder erstaunt, wie falsch sich da manche einschätzen“, schreibt beispielsweise eine Person. Jemand anderes fügt an: „Das war vieles - aber nicht Beyoncé.“ (jh) *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA