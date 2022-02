Kurioser Fleck von DSDS-Kandidatin sorgt für Netz-Diskussion: „Knast-Träne?“ - Insta-Profil löst Rätsel

Lisa Hettinger singt bei DSDS 2022. © RTL/Stefan Gregorowius

DSDS 2022 ist derzeit in den Castings. Eine Kandidatin überzeugte zwar mit ihrer Stimme, ihr „Tattoo“ unterm Auge sorgte auf Twitter dagegen für wilde Spekulationen.

Wenigerode - Auf die neuen Jury-Mitglieder Florian Silbereisen, Ilse DeLange und Toby Gad warten in den aktuell laufenden Castings bei DSDS 2022 echte Überraschungen - im Positiven wie Negativen.

DSDS 2022 (RTL): Lehramtsstudentin überzeugt Jury - Es ist nicht ihr erster Auftritt vor bekannten Gesichtern

In der achten Casting-Folge zählte sie auf jeden Fall zu diesen Überraschungen: Lisa Hettinger. Die Lehramtsstudentin aus Wincheringen hat eine Band, mit der sie auch Auftritte auf Hochzeiten hat. RTL schreibt zu der Kandidatin: „Wenn Lisa mal nicht singt – was sehr selten vorkommt – spielt sie Querflöte oder Klavier, tanzt gerne oder geht Tauchen. Musik ist für Lisa pure Lebensenergie und ein wichtiges Ventil, um Emotionen rauszulassen und Dinge des Alltags zu verarbeiten.“ Auf der DSDS-Bühne singt sie „I See Red“ von „Everybody Loves An Outlaw“.

Die 20-Jährige überzeugt damit die drei Juroren, aber auch das TV-Publikum mit ihrer Gesangsstimme. Tatsächlich könnten sie einige Menschen auch schon kennen - denn es ist nicht der erste öffentliche Auftritt von Lisa Hettinger. Man sah sie bereits - lustigerweise sogar in genau demselben Kleid, in dem sie auch bei DSDS auftrat - bei einem Livestream von Knossi. Mit dabei war damals auch Wincent Weiss, die beiden waren sehr überzeugt.

DSDS 2022 (RTL): Florian Silbereisen: „Hast abgeliefert“

Die Kandidatin sorgt aber noch durch zwei andere Eigenschaften für einige Kommentare auf Twitter. So fiel einigen negativ auf, dass Lisa Hettinger aufgregt ganz schön viel zu erzählen hatte, bevor sie loslegte. Das merkte auch Florian Silbereisen direkt an und sagte: „Manche reden nur und liefern dann nicht ab, aber du hast abgeliefert.“

DSDS-Kandidatin verwirrt TV-Publikum mit Gesichtsbemalung - „Knast-Träne?“

Besonders auffällig war aber noch etwas anderes: das „Tattoo“ von Hettinger. Ein kleines, schwarzes Herz unter ihrem rechten Auge. „Eine Knast-Träne?“, fragt jemand auf Twitter. „Die Attraktivität geht mit dem Tattoo flöten“, schreibt jemand anderes. „War sie schon mal im Knast und die haben die Träne mit nem Herz verwechselt?“, amüsiert sich ein Zuschauer. Ein Twitter-User wird gleich sehr direkt: „Wie Sche*sse kann ein Tattoo sein? Sie, Ja!“ Und ein Kommentator stellt noch weitere Überlegungen an: „Das Herz ist doch hoffentlich aufgemalt oder hat zumindest einen echten Grund, Narbe covern etc.“

Aber Entwarnung: Lisa Hettinger trug tatsächlich nur ein aufgemaltes „Tattoo“. Ein kleiner Blick auf ihren Instagram-Kanal verrät, dass die Lehramtstudentin offenbar eine Schwäche für ausgefallenes Augen-Make-Up hat. Mehrfach trägt sie schwarze Herzen an ihren Augen, manchmal auch andere Formen. Sowohl im Livestream bei Knossi als auch bei aktuellen Instagram-Aufnahmen ist von dem kleinen schwarzen Herz aber keine Spur. (jh)