DSDS 2022: Toby Gad vergibt seine Goldene CD!

Von: Julia Hanigk

Toby Gad vergibt seine goldene CD. © Stefan Gregorowius/RTL/RTL+

Florian Silbereisen vergab seine „Goldene CD“, die gleichbedeutend mit einem Direkt-Ticket in den Auslands-Recall ist, schon in Folge 1. Nun zieht DSDS-Juror Toby Gad nach.

Wernigerode - Direkt zum Start der ersten Folge vergab Jury-Mitglied Florian Silbereisen die bei den DSDS-Kandidaten heiß begehrte Goldene CD. Die ging direkt zum Auftakt der 19. Staffel - ohne Dieter Bohlen - an die 17-jährige Abigail*, die mit ihrer Performance überzeugte. Silbereisen kniete vor Abigail mit der CD nieder und sagte dann: „Ich hab‘ eine unglaublich gute Goldene CD vergeben.“

DSDS 2022: Nächste Goldene CD vergeben - wieder eine junge Frau

Jedes Jury-Mitglied* kann eine der goldenen Tonträger an einen Teilnehmer von „Deutschland sucht den Superstar“* im Casting vergeben. Wer diese überreicht bekommt, darf das harte Aussieben in der nächsten Runde, dem Recall, überspringen. Stattdessen geht es direkt in den Auslands-Recall nach Italien weiter, bei dem nur 25 Teilnehmer mitfliegen dürfen.

DSDS 2022: Toby Gad vergibt die Goldene CD an ein 18-jähriges Gesangstalent aus Berlin

Nun folgte Toby Gad und vergab ebenfalls sein Direkt-Ticket an eine Kandidatin. Die Glückliche ist die 18-jährige Emine Knapczyk aus Berlin. „Wow. Darauf habe ich gewartete. Eine Stimme wie deine“, lobte Toby die talentierte Jugendliche. „Ich könnte jetzt noch zehn Songs von dir hören“, sagte der Musiker und holt seine Goldene CD hervor. Emine konnte es kaum glauben und hüpfte wild herum - ihr fehlten regelrecht die Worte.

Emine Knapczyk überzeugt mit ihrem Auftritt beim DSDS-Casting. © Stefan Gregorowius/RTL/RTL+

DSDS 2022: Emine Knapczyk überzeugte mit ihrem Song „Creep“

Die gebürtige Polin Knapczyk macht derzeit eine Ausblidung zur Hotelfachfrau und möchte bei DSDS einen Schritt auf die Showbühne wagen. Neben ihrem Showtalent hat die DSDS-Kandidatin auch einige Tanz-Moves parat: Ballett, Flamenco und Eiskunstlaufen hat sie schon ausprobiert. Ihr Song „Creep“ von Scott Bradlee’s Postmodern Jukebox feat. Haley Reinhart riss Musikproduzent Toby Gad schließlich so vom Hocker, dass er direkt die Mini-Trophäe zückte. „Sie hat mich umgehauen und ich habe gedacht: Besser wird es nicht mehr. Da musste ich ihr einfach meine Goldene CD geben“, erklärt der Musikproduzent.

An wen das dritte Jury-Mitglied Ilse De Lange wohl ihre CD noch vergeben wird? Ein Kandidat musste das Format kürzlich jedenfalls verlassen: Er verheimlichte seine Bewährungsstrafe*. (jh) *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA