„DSDS hat ausgedient“: Ex-Jurorin Fernanda Brandão fällt Knallhart-Urteil über Castingshow

Von: Stella Rüggeberg

EX-Jurorin Fernanda Brandao fällt knallhartes Urteil über DSDS © dpa | Jörg Carstensen & dpa | Roberto Pfeil

Dieter Bohlen kehrt zu DSDS zurück. Die Show feiert mit dem Riesen-Comeback jedoch gleichzeitig das TV-Aus. Ex-Jurorin Fernanda Brandão freut sich auf die Jubiläumsstaffel, findet aber gleichzeitig, dass das Format ausgedient hat.

Seit wenigen Tagen steht fest: Dieter Bohlen kehrt für die Jubiläumsstaffel zu DSDS zurück. Sein Comeback bedeutet allerdings gleichzeitig das Aus der Castingshow, denn nach 2023 soll RTL die Show aus dem TV-Programm nehmen. Ex-Jurorin Fernanda Brandão saß 2011 an der Seite des Poptitans und hat eine klare Meinung zum TV-Aus der Sendung.

Ex-Jurorin Fernanda Brandão fällt knallhart Urteil zur Castingshow

Fernanda Brandão saß vor mehreren Jahren neben Dieter Bohlen in der Jury. Dass der Poptitan für die Jubiläumsstaffel in die Show zurückkehrt, freut sie, wie Fernanda Brandao im Interview mit watson.de verrät: „Nach der Trennung hat keiner damit gerechnet. Das wird die Neugier der Zuschauer und der Medien wecken“. Mit einem Comeback scheint sie anfangs jedoch nicht gerechnet zu haben: „Seine Rückkehr ist genauso überraschend wie damals der Rausschmiss“, erklärt die Tänzerin weiter.

Comeback hin oder her, die Zeit für DSDS ist vorbei: „Ich denke, dass ‚DSDS‘ in der alten Form, wie wir es kennen, ausgedient hat“, ist sich die hübsche Brünette sicher. „Aber die letzte Staffel einer so erfolgreichen Sendung ist etwas Besonderes, es sind 20 Jahre Nostalgie“, so Fernanda Brandão gegenüber watson.de weiter.

Dieter Bohlen hat große Pläne für DSDS-Comeback

Was man von der Jubiläumsstaffel erwarten kann, wissen Zuschauer allerdings noch nicht. Dieter Bohlen kündigte kürzlich große Pläne und „neue Ideen“ auf seinem Instagram-Account an. Genaueres verrät er seinen Fans jedoch noch nicht.

Ist nach der 20. Staffel wirklich alles aus für die Castingshow? Laut bild.de soll RTL eine Lizenz für DSDS bis 2025 erworben haben. Der TV-Sender könnte demnach die Show für zwei Jahre weiterlaufen lassen. Verwendete Quellen: watson.de