Von: Jennifer Kuhn

Florian Silbereisen, Toby Gad und Ilse DeLange haben offensichtlich großen Spaß in der DSDS-Jury zu sitzen. Plötzlich bekam der Schlagerstar einen riesigen Lachanfall - aber nicht wegen eines Kandidaten.

Burghausen - Florian Silbereisen, Toby Gad und Ilse DeLange sind die DSDS-Juroren (alle News zu DSDS gibt es auf der Themenseite) der 19. Staffel. Nachdem im vergangenen Jahr Dieter Bohlen aus der Castingshow herausgeworfen wurde, entschied sich der Sender für eine komplett neue Jury. RTL möchte es mit einem neuen Konzept probieren, wie tz.de berichtet.

„Deutschland sucht den Superstar“ 2022: Toby Gad gehört zum Lieblingsjuroren der DSDS-Zuschauer

Ohne DSDS wüssten einige TV-Zuschauer nicht, wer Toby Gad eigentlich ist. Dabei ist der 53-jährige Münchner ein absoluter Star in der Medienbranche. Er arbeitet als erfolgreicher Produzent - und feierte riesige Hit-Erfolge mit Demi Lovato, Beyoncé und Fergie. Mit DSDS geht für Toby Gad ein großer Traum in Erfüllung, er selbst würde auch gerne über mehrere Staffeln in der Jury bleiben.

Und auch die TV-Zuschauer haben Toby Gad in ihr Herz geschlossen. „Ich habe selten so einen lieben, herzlichen Menschen wie Toby Gad gesehen. Wo war dieser Mensch die letzten 20 Jahre bitteschön? Toller Mensch und Künstler. Gebt ihm bitte etwas mehr Bühne, ich persönlich möchte etwas mehr über diesen Menschen erfahren“, kommentierte eine Userin. Und nicht nur das, auch seine Kollegen bringt der 53-Jährige immer wieder zum Lachen.

Toby Gad, Ilse DeLange und Florian Silbereisen bei den Dreharbeiten zu den DSDS-Castings © RTL / Stefan Gregorowius

TV-Zuschauer sehen Toby Gad als sympathischen Juroren bei DSDS

Auch weitere Facebook-User stimmten dem Kommentar zu: „Ich finde, die Jury harmoniert total miteinander.

Wenn du mehr über Tobys Leben erfahren möchtest, lies seine Autobiografie, die ist super, man erfährt viel Persönliches. Demnächst soll es bei RTL auch einen Dokumentarfilm über Tobys Leben und Karriere geben. Ich freue mich schon“, hieß es weiter.

Florian Silbereisen musste in der DSDS-Folge sogar ein paar Tränen vergießen - aber selbstverständlich nur aus purer Freude! Denn Toby Gad bracht den Entertainer so zum Lachen, dass er regelrecht in einen Lachflash fiel. Und das mitten in den Castings!

Lachflash von DSDS-Juror Florian Silbereisen während der Show: „Geht sie Dir ab?“

Nachwuchssänger Steven Schlesinger wollte die Jury von sich überzeugen - kam aber mit den Juroren davor in ein Gespräch. Er erklärte dabei sein Hobby als Fußballkommentator. Doch als DSDS-Jurorin Ilse DeLange nochmal nachfragte, was seine Familie so über seinen Zeitvertreib denkt, antwortete der DSDS-Kandidat: „Das ist quasi der halbe Tag mein Hobby. Meine Freundin ist nicht mehr da!“.

Doch Toby Gad wollte mehr wissen: „Geht sie Dir ab, deine Freundin?“. Zu viel für Schlagerstar und Entertainer Florian Silbereisen! Er brach komplett in Gelächter aus - vor lauter Lachen kamen ihm sogar ein paar Tränen der Freude: „Das war einfach nur schön von dir, Toby“, so der Sänger.

Irrer Auftritt bei „Deutschland sucht den Superstar“: DSDS-Kandidat meditiert mit Jury auf dem Boden

Schon in den vergangenen Folgen zeigte sich, dass die DSDS-Jury auch für spontane Aktionen immer zu haben ist. So setzen sich Florian Silbereisen, Toby Gad und Ilse DeLange gemeinsam mit einem Kandidaten auf dem Boden um zu meditieren.