Nach DSDS: Dieter Bohlen soll eigene Show bekommen

Für die neue DSDS-Staffel hat RTL Dieter Bohlen zurück in die Jury geholt. Nachdem die ersten Folgen ein Erfolg waren, plant der Sender weitere gemeinsame Projekte. (Fotomontage) © IMAGO/Christoph Hardt

Für die neue DSDS-Staffel hat RTL Dieter Bohlen zurück in die Jury geholt. Nachdem die ersten Folgen ein Erfolg waren, plant der Sender weitere gemeinsame Projekte.

Köln – Die neue DSDS-Staffel mit Dieter Bohlen (68) ist schon jetzt ein richtiger Erfolg. Nach einem Jahr Zwangs-Pause sitzt der Poptitan endlich wieder in der Jury, um die Auftritte der musikalischen Talente zu bewerten. Unterstützt wird er dabei von Ex-DSDS-Sieger Pietro Lombardi (30), Sängerin Leony (25) und Rapperin Katja Krasavice (26). Die diesjährige Jubiläumsstaffel ist zugleich auch die Letzte. Nach 20 Staffeln stampft RTL die Kult-Castingshow endgültig ein.

Das bedeutet allerdings nicht, dass der Sender damit die Zusammenarbeit mit Dieter Bohlen beendet. Stattdessen will der Sender dem Musikproduzenten weitere Türen öffnen. DSDS soll längst nicht das letzte Format mit Bohlen sein. „Wenn es bei DSDS weiter so läuft, bekommt Dieter eine eigene Show bei RTL“, berichtet die Bild-Zeitung und bezieht sich damit auf Senderkreise. Sollten die Quoten also weiter stabil bleiben, dann steht einer weiteren RTL-Bohlen-Kollaboration nichts mehr im Weg. Die Fans dürfen jedenfalls gespannt bleiben, welche Art von Sendung sie erwarten wird.

Dieter Bohlen sorgt bei RTL für stabile Quoten

Am vergangenen Samstag wurde die dritte Folge der aktuellen DSDS-Staffel ausgestrahlt und lockte damit 2,5 Millionen Zuschauer vor die Bildschirme. Ähnliche Zahlen gab es am Mittwoch, als 2,39 Millionen einschalteten. Der Auftakt am 14. Januar wiederum wurde von 3,05 Millionen Zuschauern geguckt.

Nachdem vor allem die letzte Staffel mit Florian Silbereisen (41) als Bohlen-Ersatz miserable Quoten geholt hatte, darf sich RTL endlich wieder über gute Ergebnisse freuen. Offenbar hat der Sender dem Ex-Modern-Talking-Star schon jetzt eine Belohnung in Aussicht gestellt, um ihm für die soliden Zahlen zu danken.

„Deutschland sucht den Superstar“ wurde erstmals 2002 bei RTL ausgestrahlt. Als einziger Juror war Dieter Bohlen von Beginn an mit dabei. Um die Show zu modernisieren, wurde der Komponist 2021 gegen Schlagerstar Florian Silbereisen ausgetauscht. Nachdem das Experiment missglückte, holte der Sender Bohlen zurück zur Sendung.