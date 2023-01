„Sehr feige“: RTL schneidet Dieter Bohlens sexistische Beleidigung bei DSDS aus dem TV

Ärger über Skandal-Aussage

Slutshaming bei DSDS: Mit einer sexistischen Äußerung provozierte Dieter Bohlen einen handfesten Skandal. Bei der TV-Ausstrahlung zeigte RTL die Szene jedoch nicht.

Dieser Skandal wird DSDS wohl noch lange nachhängen: Reality-Sternchen Jill Lange (22) stellte in der RTL-Castingshow ihr Gesangstalent unter Beweis. Beim Casting wurde die TV-Bekanntheit allerdings sehr unfreundlich von Jury-Urgestein Dieter Bohlen (68) empfangen. Der Poptitan ist berühmt-berüchtigt für seine knallharten Sprüche, die schon so manchen hoffnungsvollen Kandidaten in Tränen ausbrechen ließen. Auch Jills Auftritt kommentierte der Hitproduzent mit heftigen Worten – dabei stand allerdings nicht ihr Gesangstalent im Vordergrund.

RTL schneidet Dieter Bohlens sexistische Beleidigung bei DSDS aus dem TV

Vielmehr kritisierte Dieter die Tatsache, dass die Blondine gleich nach dem Abitur eine Reality-TV-Karriere begonnen hatte. „Ich kann so etwas überhaupt nicht verstehen“, moserte der DSDS-Boss und warf Jill vor, nur auf „Fame“ aus zu sein. Dann ließ sich Dieter zu folgender Aussage hinreißen: „Hast du auch irgendwas Vernünftiges, also Normales gemacht? Oder hast du nur Abi und dich dann durchnudeln lassen?“

„Traurig und peinlich“: Jills Freund Lars Maucher nimmt RTL in die Mangel

Im Netz zeigten sich die Zuschauer entsetzt von Dieters sexistischer Beleidigung. Auch viele Promis wie DSDS-Jurorin Katja Krasavice (26) oder Reality-Star Claudia Obert (61) stellten sich hinter Jill und verurteilten die Worte des Poptitans. Nun wurde der Auftritt der Nachwuchssängerin im TV ausgestrahlt – die bereits im Vorfeld heftig diskutierte Szene wurde allerdings herausgeschnitten. Dabei hatte eine Vorab-Version auf RTL+ den heftigen Schlagabtausch noch gezeigt. Offenbar hatte der Sender angesichts des Shitstorms im letzten Moment kalte Füße bekommen und die Szene entfernt.

Jills Freund Lars Maucher hat eine klare Meinung zu dieser Taktik. „Sehr feige alles rauszuschneiden, nachdem so ein Skandal an die Öffentlichkeit kommt“, wirft er RTL auf Instagram vor. Und weiter wettert Lars: „Erst mal fett den wichtigsten Part rausschneiden, aber blöd, dass es schon vorher die Ausschnitte gab. Traurig und peinlich.“ Zahlreiche Fans schlossen sich diesem Urteil an und machten ihren Ärger über RTL und Dieter Bohlen Luft.

