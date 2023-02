„Wie kannst Du mich sowas fragen“: Bohlen fragt Pietro bei DSDS, ob er bei Temptation war

Dieter Bohlen wird wohl nicht mehr mit Datingshows warm. Bei DSDS fragte er nun sogar Pietro Lombardi, ob er schon mal bei „Temptation Island“ war.

DSDS meets Trash: Bei RTL scheinen die Grenzen zwischen den TV-Shows immer mehr zu zerfließen. Kürzlich versuchte bereits Reality-Sternchen Jill Lange (22) ihr Glück bei dem Castingformat. Daraufhin musste sich die „Are you the one“-Bekanntheit allerdings heftige Beleidigungen von Jury-Chef Dieter Bohlen (68) gefallen lassen.

Nun wollte eine weitere TV-Schönheit ihr Gesangstalent unter Beweis stellen. Lawa Baban (25) aus Gießen ist so manchem Zuschauer wohl aus der Reality-Show ‚Temptation Island‘ bekannt. „Du warst schon in so einer komischen Trash-Geschichte“, zeigte sich Dieter von Beginn an wenig angetan von der Kurdin.

Deutlich begeisterter reagierte sein Jury-Kollege Pietro Lombardi (30). „Ich guck das ja auch“, gestand er freimütig. Das nahm der Poptitan zum Anlass, weiter nachzubohren. „Warst du da auch mal?“, wollte er von seinem Schützling wissen. Pietro war daraufhin schockiert, dass ihn Dieter als TV-Verführer abstempelte.

Prompt forderte er den Musikproduzenten zu einem persönlichen Gespräch unter vier Augen auf. „Wir sind jeden Tag in Kontakt und du fragst mich, ob ich da war?“, fragte der Sänger empört. Offenbar empfand er es als Beleidigung, mit Datingshows in Verbindung gebracht zu werden.

Dieter Bohlen über „Temptation Island“: „Ich kenn‘ das nicht!“

Dieter ließ die ganze Angelegenheit nicht los. „Aber in irgend so einer Staffel warst du doch mal“, beharrte er. Anschließend wunderte sich der Ex-Modern-Talking-Star lautstark: „Auf welchem Sender läuft das?“ Dass „Temptation Island“ bei seinem eigenen Sender RTL zu sehen ist, wusste Dieter offenbar gar nicht. „Ich kenn’ das nicht!“, verteidigte er sich.

Tatsächlich lag der Poptitan aber gar nicht so falsch mit seiner Aussage. Zwar mischte Pietro nie bei „Temptation Island“ mit, dafür hatte er vor zwei Jahren einen Gastauftritt bei „Love Island“. Als Superfan der Datingshow durfte er 2021 die Kandidaten auf Teneriffa besuchen. Seine Flirt-Künste stellte Pietro dabei allerdings nicht zur Schau.

