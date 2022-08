Leony neu in DSDS-Jury: Leonie Burger verhalf Unterwäsche von Sylvie Meis zum Erfolg

Von: Julia Hanigk

Sängerin Leony platzierte ihre erste Song-Veröffentlichung in Sylvie Meis Lingeriekampagne. © Screenshot Instagram/leony.music und IMAGO/Future Image/gbrci

Sängerin Leonie Burger, Künstlername Leony, ist 2023 bei DSDS als Jury dabei. Ihr erstes Lied „Surrender“ kennt man weniger. Dabei wurde es sogar für die Werbekampagne von Sylvie Meis Unterwäschekollektion verwendet.

Köln - „Deutschland sucht den Superstar“ wird 2023 in die finale 20. Staffel gehen. Zur großen Überraschung aller holte der Sender RTL dafür das DSDS-Urgestein Dieter Bohlen (68) wieder zurück hinter das Jurypult, im Duo mit Kumpel Pietro Lombardi (30), der 2011 als Sieger hervorging und schon 2019 und 2020 die Gesangskünste der Kandidaten bewertete. Leonie Burger (25), die dritte Person der Jury, kennt man allerdings nicht nur aus der Musikbranche.

Leonys Hits „Faded Love“ und „Remedy“ kennt man aus dem Radio

Leonie Burger, die als Künstlerin mit dem Namen Leony auftritt, kennen die meisten seit ihrem Hit „Faded Love“ 2021, der sich 30 Wochen in den Charts hielt. Auch das Lied „Remedy“, das im Januar 2022 erschien, dürften so einige mitsingen können. Es hielt sich 26 Wochen in den deutschen Charts, zehn davon unter den Top 10, wie das Portal chartsurfer.de festhielt.

Auch Leony und Dieter Bohlen kennen sich bereits, sie arbeiteten zusammen an einem Cover des Modern-Talking-Hits „Brother Louie“. Dazu kommt aber auch eine weitere Dame, mit der die 25-Jährige schon zusammengearbeitet hat und die mit Bohlen bestens vernetzt sein dürfte: Sylie Meis. Meis saß ganze fünf Jahre lang mit Bohlen in der „Supertalent“-Jury.

Dieter Bohlen hatte vier Nummer-Eins-Hits mit Modern Talking - Your’re My Heart, You’re My Soul, 1985 /1

- Cheri Cheri Lady, 1985 /1

- Brother Louie, 1986 /1

- Atlantis is Calling (S.O.S for Love), 1986 /1

Erstes Lied als Support für Sylvie Meis Lingeriekollektion

Neben ihren TV-Auftritten ist Sylvie Meis auch als Model aktiv und designt eigene Modelinien. Zuletzt gab es ihre Unterwäschekollektion wieder bei dem Discounter „Aldi“ zu kaufen. Als 2017 ein Werbespot für eine der Dessouskollektionen von Meis gedreht wurde, wurde dafür der Song „Surrender“ von Leonie Burger verwendet – die erste Veröffentlichung von Burger, nachdem sie bei Sony Music unterschrieben hatte.

In einem Interview mit katharinaheilen.com erklärte Leony 2017 dazu: „Sylvie und ihr Team haben mich anscheinend schon länger auf Instagram verfolgt und meldeten sich dann völlig überraschend bei meinem Management, ob wir denn nicht einen Song hätten, den wir ihnen für die Kollektion zur Verfügung stellen könnten.“ So performte die Sängerin ihr Lied bei Sylvies Launch-Event das erste Mal live und unterstütze damit Meis, ihre Kollektion zum Erfolg zu führen.

Scheinbar möchte Dieter Bohlen noch eine weitere Person in die DSDS-Jury holen: Shirin David. Die Rapperin zögert allerdings. Verwendete Quellen: chartsurfer.de; wikipedia.de; katharinaheilen.com; instagram.com/leony.music; IMAGO; tz.de