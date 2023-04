DSDS-Fans entdecken irre Geste von Leony: Heimlich „Reingeguckt-Loch“ in Kamera gezeigt

DSDS-Jurorin Leony löste beim Auftakt der Live-Shows am Samstagabend ein Versprechen an die Fans ein. Sie zeigte das gewünschte „Reingeguckt-Loch“ – aber wie angekündigt „ein bisschen versteckt“.

Köln – Popmusikerin und DSDS-Jurorin Leony (25) löste ihr Versprechen in der ersten Liveshow am Samstagabend (1. April) tatsächlich ein. Beim Hinabschreiten der Showtreppe im Kölner Studio zu Beginn der Sendung zeigte sie mit ihrer linken Hand das „Reingeguckt-Loch“, bei dem Daumen- und Zeigefingerspitze aneinander gehalten werden – wer durch den so gebildeten Kreis schaut, bekommt üblicherweise einen Hieb auf den Oberarm.

Leony begeistert DSDS-Fans mit geheimer Geste

Diesen Scherz hatte Leony zusammen mit ihren Followern ausgeheckt. Ein User hatte sie zuvor aufgefordert: „Mach mal heute Abend bei der Show beim Reinlaufen das Reinguck-Zeichen“. In einem Videoclip, den sie am Tag nach der Show auf Instagram veröffentlicht hat, sind nochmal ihre Reaktion und das Versprechen zu sehen: „Okay, ich mach‘s. Aber dann müsst ihr auch alle zugucken“, sagte sie lachend in die Kamera. Und schob hinterher: „Ich mach‘s ein bisschen versteckt, aber ich mach‘s. Versprochen.“ In einem weiteren zeigte sie erneut den Deal plus die Einlösung in der Show.

Ihre Follower sind begeistert. „Herrlich, voll sympathisch“, schwärmt eine. „Wenn man es nicht wusste, hat es keiner gesehen. War sehr gut“, lobt ein anderer. „Sie hält ihr Wort“, ist unter dem Post zu lesen oder: „So cool gemacht von dir. Du wirkst so sympathisch im Fernsehen. Mag dich sehr in der Jury. Machst deinen Job dort sehr gut und bist so authentisch dabei. Da freut man sich schon auf die 2. Liveshow“.

Auch in der besagten zweiten Live-Show, die am kommenden Samstag (8. April, 20:15 Uhr, RTL) ausgestrahlt wird, wird die gebürtige Oberpfälzerin, die mit „Faded Love“ und „Remedy“ für Furore sorgte, neben Star-Produzent Dieter Bohlen (69), Ex-DSDS-Gewinner Pietro Lombardi (30) und Rapperin Katja Krasavice (26) am DSDS-Jury-Pult Platz nehmen. Für Fans der Show gab es zudem tolle Neuigkeiten: DSDS und Dieter Bohlen drehen 2024 noch eine Runde. Verwendete Quellen: Instagram, RTL