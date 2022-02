DSDS: Knallharter Florian Silbereisen schmeißt vorbestraften Favoriten aus der Show

Von: Alica Plate

Bei DSDS kommt es zu Umstrukturierungen. Da Kandidat Mechito gegenüber RTL entscheidende Details aus seinem Leben zurückhielt, wird er von der TV-Show ausgeschlossen. Vor laufender Kamera stellt Chef-Juror Florian Silbereisen den Rapper knallhart zur Rede.

Köln - Talent zu haben ist nicht alles bei der RTL-Show „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS, hier gibt es alle News auf der Themenseite). Denn neben der gesanglichen Leistung, muss auch die Persönlichkeit des Kandidaten passen. Aus diesem Grund ist für Mechito (29), der bereits als heimlicher Favorit galt, die Reise vorbei. Chef-Juror Florian Silbereisen (40) verkündete in der Folge vom 05. Februar höchstpersönlich die traurige Neuigkeit, wie tz.de* berichtet.

Florian Silbereisen Showmaster, Schlagersänger, Schauspieler und Juror Geboren 4. August 1981 in Tiefenbach Musikgruppe Seit 2015 Teil von Klubb3 Shows DSDS (seit 2022), Traumschiff (seit Ende 2019), Kreuzfahrt ins Glück (seit Ende 2019)

DSDS: Kandidat Mechito muss seinen Platz abgeben

Sich bei DSDS den Titel zu holen und so seinem Traum von einer professionellen Gesangskarriere einen gehörigen Schritt näherzukommen, ist für die Kandidaten das große Ziel. Mechito kam diesen Wunsch extrem nah. Bereits im vergangenen Sommer durfte er vor der Jury bestehend aus Ilse Delange (44), Toby Gad (53), und Florian Silbereisen seinen selbst geschriebenen Rap-Song „Heimat“ performen und ergatterte sich damit einen der heißbegehrten Plätze im Auslands-Recall.

Bereits nach seinem ersten Auftritt galt er mit seiner Leistung als heimlicher Favorit vieler Zuschauer. Doch nun der Schock: Der 29-Jährige hat dem Sender entscheidende Details aus seinem Leben zurückgehalten, weshalb er nun von dem Show-Format ausgeschlossen wurde. Da der Auslands-Recall jedoch bereits abgedreht ist, tritt die Entscheidung erst in den Live-Shows in Kraft. Innerhalb einer Aussprache wurde der Rapper darüber in Kenntnis gesetzt und die scheint es ganz schön in sich gehabt zu haben.

DSDS: Florian Silbereisen stellt Mechito zur Rede © RTL

DSDS: Knallharter Florian Silbereisen schmeißt vorbestraften Favoriten aus der Show

Bei RTL kommt alles ans Licht! Doch genau darüber schien sich Mechito nicht wirklich bewusst zu sein. Denn der aus Syrien stammende Rapper verheimlichte gegenüber des TV-Formats, dass er wegen Körperverletzung vorbestraft ist und sich derzeit sogar noch in seiner Bewährungszeit befinden. Für den Sender ein heftiges No-Go, weshalb Florian Silbereisen innerhalb einer Aussprache ihm nun heftig die Leviten las und den Kandidaten anschließend aus der Show rausschmiss.

Das Spektakel wurde dabei sogar von den RTL-Kameras aufgezeichnet und ist am kommenden Samstag (05. Februar 2022) in der Show zu sehen. Dabei wurden innerhalb eines Videos auf RTL bereits vorab einige spannende Details enthüllt. So soll Florian Silbereisen (der sich trotz der miesen DSDS-Quoten optimistisch gibt), den Rapper knallhart mit den Konsequenzen konfrontiert haben.

Florian Silbereisen stellt Mechito bei DSDS vor laufenden Kameras zur Rede

„Ich habe vom Team erfahren, dass du uns was verschwiegen hast. Du dachtest, das kommt nicht raus“, stellt der Schlagerstar den DSDS-Schützling zur Rede. Daraufhin enthüllt Mechito: „Ich bin aktuell auf Bewährung wegen Körperverletzung. Mir tut das auf jeden Fall sehr leid, ich würde es sehr gerne rückgängig machen.“ Doch Mitleid scheint er von Flori nicht erwarten zu können: „Du willst für andere ein Vorbild sein, du hast uns das oft gesagt. Du hast gesagt, du willst hier was erreichen. Und dann baust du so einen Mist!“

Es folgt der knallharte Rausschmiss des DSDS-Kandidaten. Eine andere Entscheidung hätte es laut Florian Silbereisen auch nicht geben können, wie er anschließend gegenüber der Bild-Zeitung klarstellt: „Wir haben auch unter vier Augen gesprochen. Mechito hat mir erzählt, dass es zu Körperverletzungen kam, die nicht hätten passieren dürfen. Gewalt passt nicht zum neuen DSDS. Das hat Mechito auch eingesehen.“

DSDS: Diesjährige Staffel läuft nicht reibungslos über die Bühne

Nach den Umstrukturierungen von RTL scheint das TV-Format „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) einige böse Überraschungen mit sich zu bringen. Nicht nur die Einschaltquote leidet seit der ersten Folge der neuen Staffel extrem, sondern auch die Juroren scheinen im Netz nicht gut anzukommen. Besonders von Toby Gads Angeber-Sprüchen sind die Fans des Formats genervt. Was die Zuschauer wohl vom „knallharten“ Florian Silbereisen halten? Wir sind gespannt! *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA

